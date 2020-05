Megyeszerte megkezdték a nyári táborok előkészítését

Lovas, íjász, kézműves vagy hagyományőrző. Sorra hirdetik a nyári táborokat Jász-Nagykun-Szolnok megyében is. A szabadságok fogytán, a szülőknek talán idén még nagyobb segítség, ha a nyári időszakban különféle napközis jellegű táborok közül választhatnak. A részletes szabályozásra még várni kell, a szervezetek egy része előjelentkezéseket fogad. A költségek idén is változóak, a heti tizenhatezertől akár ötvenezer forintba is kerülhetnek a táborok.

Idén nyáron csak napközi jellegű táborok szervezhetőek. A szülők persze ezúttal is számos típus közül választhatnak a kézművestől a sporton át egészen a szabadidős programokig. A pontos szabályok a létszámot és egyéb feltételeket tekintve azonban még nem ismertek. A jelentkezések és az előregisztrációk a legtöbb helyen egy héten belül elindulnak. A szolnoki New Step Fitness Táncstúdió idén átalakítja a foglalkozások rendjét és csökkenti a létszámot is. – A tavalyival ellentétben idén kétfajta táborunk lesz. Az egyesületi tagoknak edzőtábort hirdetünk, illetve szabadidős táborokra lehet jelentkezni. A turnusokban maximum húsz főt fogadunk három héten át. További két kisebb – tízfős – csoportra szét tudjuk bontani a jelentkezőket, hiszen két termünk van, és megfelelő számú pedagógust és edzőt is alkalmazunk – mondta Szeivold Andrea, az egyesület elnöke. Hozzátette: mivel a gyerekek sokat voltak otthon, több szabadtéri és játékos programot szerveznek nekik, hogy visszataláljanak egymáshoz. A nyári szünet hasznos és aktív eltöltését segítik a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. táborai is. – A vezetői döntést meghoztuk, három vagy négy héten át szervezünk az előző évekhez hasonlóan sporttáborokat – hangsúlyozta Rózsa József ügyvezető igazgató. A hagyományos sportági mellett a méltán népszerű sport-mix tábort is meghirdetik. Ez utóbbi azok számára is alkalmas, akik még keresik maguknak a megfelelő sportot. Leghamarabb június végén, július elején kezdődhetnek a turnusok. Elkezdték a szervezést, a napokban voltak az első megbeszélések. – A munkatársaink a sportfoglalkozásokon kívüli lehetőségeket keresik meg, utánajárnak, milyen „kalandosabb” programok adottak a város térségében – fűzte hozzá. Bár a jelentkezés menetét még nem dolgozták ki pontosan, néhány héten belül arról is tájékoztatják majd az érdeklődőket. Az idén 30 éves, területi Prima-döntős szolnoki Napsugár Gyermekház munkatársai is arra törekednek, hogy a megszokott változatos kézművestábort biztosítsák. – A szokásos időpontban, június 15-én kezdődnének a táborok, nyolc heti turnust hirdetnénk meg – számolt be a tervekről Csehné Kovács Sarolta, az intézmény vezetője. A korábbiaktól eltérően várhatóan a jövő hét második felében, online felületen lehet jelentkezni a táborokra, ahol a szülők kiválaszthatják a gyermek életkorának és érdeklődésének megfelelő kézműves vagy mozgásos foglalkozástípust. – Az agyagozás, szövés, néptánc, gyermekjóga és tűzzománc mellett játékos népművészet is szerepel a tervezett programok között, de a képzőművészeti irányt is erősítenénk. Hattól egészen tizenöt éves korig várjuk a jelentkezőket, akik a foglalkozást vezető szakemberek segítségével a textil, agyag, fa, gyöngy és bőr mellett a fonal világába is bepillanthatnak majd – mondta. A Szolnokhoz közeli Szórópusztán már tíz-tizenkét éve rendeznek különleges, hagyományőrző tábort, melynek éppen az az egyik érdekessége, hogy jurtában laknak és alszanak a gyerekek. – Íjászatot és kelevézdobást is tanulhatnak a résztvevők. Gyakorlatilag két hun törzsre osztjuk őket, és a tábor ideje alatt egymással vetélkednek, miközben különböző hagyományőrző kézműves-foglalkozásokon vesznek részt. Nincs telefon, igyekszünk korhű környezetet teremteni – mondta Paál Gyula, a tábor vezetője. Hozzátette, nagyon várják már, hogy milyen döntés születik, hiszen a tábor varázsa éppen az ott alvásban rejlik. – Az esti tábortűz, az ott elmondott mesék, énekek, melyeket táltos dobbal kísérek, vagy a magyar mondák, melyeket ekkor ismerhetnek meg a gyerekek, mind nagyon fontosak lennének. Ám, ha nem engedélyezik az ott alvást is, mindenképpen megtartjuk a hagyományőrző és a hozzá kapcsolódó festőtábort is. Akik a nomád táborra befizettek, június 29-től július 3-ig részt vehetnek a festőtáborban, míg a hagyományőrzőt július 20-tól 25-ig tartjuk – hangsúlyozta a táborvezető. Tiszasülyön évek óta nagy hagyománya van a vakáció teljes időszakára biztosított nyári gyerekfelügyeletnek. A könyvtár és a művelődési ház olyan változatos elfoglaltságot szokott biztosíta­ni azoknak a gyerekeknek, akiknek hozzátartozóik napközben dolgoznak, mintha napközis táborban lennének. Az intézmények szomszédságában található a műfüves pálya, a sportpark és a játszótér, így a szabadtéri programokat biztosítani tudják. Idén is azt tervezik, hogy a helyi gyerekeknek biztosítanak felügyelet, csak még nem tudják, milyen előírásokhoz kell a nyáron igazodniuk, várják az újabb szabályozásokat. Még kivárnak a döntéssel A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület minden évben tart kézművestábort Tiszavárkonyban. Mióta az alkotóház leégett, a táborozó gyerekeknek a református egyház szálláshelyén biztosítottak helyet. Kenyeres Sándorné elnök elmondta, tervezték, de ebben a helyzetben még nem tudják, hogy tartsanak-e tábort. Még nem látni, hogyan alakulnak a biztonsági előírások, melyek most is szigorúak. Az alkotóház felújítási munkálatai még tartanak, így ott idén még eleve nem tudnak táboroztatni. Napközis tábort néhány várkonyi gyereknek a közösségi színtérben lehetne tartani, oda viszont folyton hordani kellene a foglalkozásokhoz a kellő eszközöket, kellékeket. A szükséges fertőtlenítőszer-mennyiségről nem is szólva, hiszen nem csak a kézmosáshoz kell biztosítani, hanem a helyet, a kézműveskedéshez használt eszközöket, anyagokat is fertőtleníteni kellene. Így egyelőre kivárnak.