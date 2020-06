Megyeszerte megnyitották kapuikat a művelődési házak

A napokban országszerte megnyitottak a művelődési házak. A megyebeli települések intézményei szintén tárt kapukkal várják a látogatókat. A legtöbb helyen újraindultak a csoportfoglalkozások, hamarosan a különböző programokat is megrendezik.

Szolnokon hétfőn nyitotta meg kapuit az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, az Agóra Játszóház és a Tourinform Szolnok Iroda. Tájékoztatásuk szerint az Aba-Novák Agóra és a Napsugár Gyermekház nyári táboraira már lezárult a jelentkezés, a tervezett időpontokban telt házzal indulnak. A művelődési házban a különféle klubfoglakozásokat mostantól a szokott rend szerint megtartják, júliusban pedig már több nyári programot is szerveznek.

– A napokban mi is kinyitottunk, már érkeznek a csoportok, a könyvárat szintén egyre gyakrabban látogatják az olvasók – kezdte Farkas Rozália, a túrkevei Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár vezetője. Hozzátette, a szükséges óvintézkedéseket biztosítják, így az épületbe lépőket fertőtlenítő szerrel várják. A maszk viselését javasolják, valamint a távolságtartásra is igyekeznek ügyelni.

– A szakköreink, csoportjaink létszáma egyébként általában nem túl nagy, így kényelmesen betarthatók a biztonsági szabályok – mondta. Az intézményvezető azt is elárulta, főleg az idősebb korosztály várta nagyon, hogy ismét együtt tölthessék az időt.

– A népi díszítőművészeti szakkör elsők között érkezett foglalkozást tartani. Ráadásul éppen a vírushelyzet előtt nyitottuk meg a negyvenöt éves jubileumi kiállításukat. A pompás munkákat hosszú ideig nem csodálhatták meg az érdeklődők, ezt a tárlatot most július közepéig meghosszabbítottuk – részletezte Farkas Rozália. Arról szintén mesélt, hogy kültéren is lehetőségük van csoportok fogadására. Erre a célra pavilonokat kaptak kölcsön a városgondnokságtól.

– Próbálunk folyamatosan valamilyen programmal készülni, a teljes júliust kitöltjük. Sok egyéb mellett zenés esteket tervezünk, még diszkó is lesz majd. Egy különleges műsort is tervezünk. A „Köszönet az önzetlen segítőknek!” címet viselő ajándék irodalmi estet a Túrkevéért Alapítvánnyal közösen szervezzük. Humor az irodalomban címmel Marosán Csaba, a Kolozsvári Magyar Színház művészének önálló estjén szórakozhatnak az érdeklődők – magyarázta az intézményvezető.

Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely június 22-én újranyitott a veszélyhelyzet előtti, megszokott rendben – jelentette be közösségi oldalán az intézmény. Látogatáskor azonban számos biztonsági intézkedést kell betartaniuk az ide érkezőknek. Belépéskor például egészségügyi nyilatkozatot kell kitölteni, érintésmentes lázmérésen kell részt venni, valamint kézfertőtlenítést kell végezni. A foglalkozásokon, a teremhasználatkor be kell tartani a másfél méteres védőtávolságot, kerülni kell a személyes érintkezést, a közös eszközhasználatot, valamint a maszk viselése is kötelező.

A kultúrház közleménye arra is kitér, hogy a szakköri foglalkozások időpontjai (a szakkörvezetőkkel előre leegyeztetve) módosulnak, hogy a fertőtlenítést és a szellőztetést a teremhasználatok között is el tudják végezni. A saját eszközt használó csoportok eszközeiket saját maguk kötelesek fertőtleníteni. Emellett a csoportos foglalkozások csak létszámkorlátozások figyelembevételével látogathatók. Hangsúlyozták, a könyvtár és a múzeum is fogadhat látogatókat az eredeti nyitvatartási időnek megfelelően, a helyszíneken egyszerre legfeljebb tízen tartózkodhatnak.

– Az Online Múzeumok Éjszakája című programsorozatra egyrészes „Paranormális nyomozást” készítettünk, amely középpontjában a falumúzeum állt. Első nagyobb szabadtéri programunk az Abokom Nonprofit Kft. társszervezésében a „Szedd magad!” levendulaszüret, amely gyermekfoglalkozásokat, és egyéb, levendulás termékek vásárát is magában foglalta – tájékoztatta lapunkat Jandácsik Pál. Az intézmény munkatársa az aktuális rendezvényekről elmondta, a Bihari Ifjúsági Stúdió szabadtéri zenés-táncos műsorral készül, illetve maga a művelődési ház programtervében is szerepel a szabadtéri stand-up és mozi.

– A félbemaradt tanfolyamok újraindultak, a szakköri foglalkozásokra is érkeznek már az érdeklődők. Szépen lassan újra belakjuk az épületet – mondta Dobróka András, a Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház vezetője. A tapasztalatok szerint mindenki örömmel fogadta az újranyitás hírét, szükségük volt már a helyieknek a személyes találkozásra.

– Vidéken kifejezetten fontos a személyes kapcsolat, hogy a klubtagok lássák egymást, meggyőződjenek róla, hogy tényleg jól van a másik. Az összejöveteleken biztosítjuk a másfél méteres védőtávolságot, a kiállítások viszont a jövő évre maradnak – részletezte, majd hozzátette: a minden évben megrendezett gobelintárlatot idén a művelődési ház közösségi oldalán tekinthetik meg. Dobróka András kitért arra is, hogy a vírus hatására átalakultak a nyári programok, kisebb-nagyobb rendezvényeket is tartanak majd.

– Kulturális szempontból is nagy esemény a férfikórus nyár végi hangversenye, ahova testvérvárosokból is érkeznek fellépők. Emellett augusztus huszadikára készülünk, mivel 500 főig engedélyezettek az események, próbáljuk felmérni a lehetőségeket. A terveket viszont az önkormányzati támogatás mértéke is befolyásolja – emelte ki. A tavaszra tervezett Kelet-magyarországi erősemberek versenyéről a napokban tárgyalnak, még idén, de később kitűzött időpontban tarthatják meg. A harmincéves jubileumát ünneplő nyugdíjascsoport is vélhetően a következő évre tűzi ki a jeles esemény új időpontját.

– Egymással szívesen találkoznak, de nagy tömegbe nem szívesen mennek az idősek, tiszteletben tartjuk a döntést, így alakítjuk a jövő évi programtervet – hangsúlyozta Dobróka András.