Méhkassal bővült Czupp Pál gyűjteménye

Kétezer-nyolc augusztus vége óta fogadja látogatóit Czupp Pál kunhegyesi fafaragó népi iparművész – saját házában kialakított – kunsági kiállítóháza.

A látogatókat az eredeti szakmáját tekintve állattenyésztő üzemmérnök Czupp Pál személyesen kalauzolja mini múzeumában, ahol négyezernél több használati és dísztárgy található. Közel negyven éve gyűjti a kunsági emberek életével kapcsolatos tárgyakat és eszközöket, melyeket a ház padlásterében mutat be. A kerámiáktól kezdve a borotválkozótükrökig számtalan különlegesség található, melyek most egy, a képünkön is látható régi méhkassal szaporodtak.