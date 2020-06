Méltóképpen emlékeztek meg az újratelepülésről Kunszentmártonban

Tavaly júniusban, ugyancsak pünkösdhöz kapcsolódva, az elődöknek emléket állító síremlék avatásával és az újjátelepülést bemutató előadással, ünnepséggel indult az emlékév.

– Méltóképpen kezdtük a rendezvénysorozatot, helyi kisdiákok színdarabban dolgozták fel a Radics István jászsági kisbíró által vezetett családok betelepülésének történetét. Majd Józsa László nyugalmazott tanár, a város díszpolgára is felelevenítette a történteket. Az együtt ünneplőkkel vonultunk a főtérre, ahol felavattuk és megszenteltettük az újratelepítő elődeinknek állított síremléket – foglalta össze a nyitórendezvényt Wenner-Várkonyi Attila polgármester. A jubileumi év számtalan eseményt kínált a város lakói, az innen elszármazottak és a településhez kötődők számára, hogy jelenlétükkel tiszteletüket fejezzék ki őseik emléke előtt.

A Kunszentmárton Kultúrájáért Alapítvány által szervezett XXIII. Tiszazugi Zenei Fesztiválon emléktáblát avattak. Dr. Baross Gábor Liszt-díjas kiváló művész és karnagyra, a város díszpolgárára emlékezve, halálának tizedik évfordulóján állítottak domborművet. A szokásos Szent Iván-éji programsorozathoz múltidézéssel csatlakozott a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum. Az este a háromszáz éves évforduló jegyében telt. Majd a kézimunkaszakkör meglepetéskiállítással készült.

De ősszel képző- és iparművészeti pályázatot is hirdettek, melyre a beérkezett munkákból összeállított tárlatot a városházán lehetett megtekinteni. A Szent Márton-búcsún Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek tartott ünnepi szentmisét. A tavaszi időszakra tervezett programok a vírushelyzetre való tekintettel elmaradtak. Az önkormányzat tájékoztatása szerint ha a járványügyi helyzet engedi, ősszel pótolják a rendezvényeket.

A kiállítással egyidejűleg tanulmánykötetet is bemutattak

Önkormányzati támogatással tizenöt tanulmányból álló kötet jelent meg Egy jász település a Nagykunságban címmel. A Prof. Dr. Barna Gábor által mentorált és szerkesztett könyvet még novemberben mutatták be, amikor a 300 év öröksége című időszaki kiállítást is megnyitották. Az ugyancsak ősszel tartott Jászkunság kutatása címet viselő vándorkonferenciának is Kunszentmárton és a múzeum adott otthont.

– A Jászkunság kutatói háromévenként találkoznak, amikor beszámolnak a legújabb kutatási eredményeikről. Öt tematikus szekcióban összesen huszonhét előadást hallgathattak az érdeklődők. A tudományos konferencia a jubileumi év programsorozatának jelentős eseménye lett – tudtuk meg Prof. Dr. Barna Gábortól, aki az előadásokat egy kötetbe szerkesztette. A könyv bemutatója tavasszal lett volna, a járványhelyzet miatt viszont elmaradt. Amint a múzeum a látogatók előtt újra megnyitja kapuit, a kötetek az intézményben megvásárolhatóak lesznek.