Mennyi mindenre jó lehet az internet

Már több mint öt éve pereskedhetünk a világhálón keresztül, ám ezen e-lehetőséggel még ma is kevesen vannak tisztában.

Ez ügyben az idén hatályba lépett perrendtartásról szóló törvény is a segítségünkre jöhet. Ez a fárasztó talpalás és sorbanállás helyett az ülő pozícióban történő kattintgatást kínálja fel választási opcióként.

A polgári perek lebonyolítását immáron a Szolnoki Törvényszék honlapja is segíti. Ennek ismeretében megindult az agyam. Az e-agyam. Ugye, ma már akár a neten, a párkereső oldalak sűrű erdejéből „előugró” – fotoshopolt, kiszínezett jellemrajzzal mellékelt – szerelmünket is megtalálhatjuk.

A pár napos online ismerkedést követően, webkamerán keresztül, alkalmi légyottokra is sor kerülhet akár. A közösségi oldalakon persze ezt is bárki nyomon követheti, s talán lájkolhatja is. Ha még ezután sem keletkezik rövidzárlat a távkapcsolatban, egyre gyakrabban fontolgathatjuk közösen a családalapítást.

E frigyet ugyan a távházasság jellemzi, ám e jelenség a mai internetes világban már jól bevált gyakorlat (a „gyermek-előállítás” fázisait hamarosan kedvezményes, opciós csomagban vásárolhatjuk majd meg).

Ám kisvártatva jönnek a szürke hétköznapok, a szolgáltató felé befizetetlen csekkek, s máris válságba kerül a netes (pár)kapcsolat. No, de sebaj! Választunk egy új szolgáltatót, s azon keresztül kezdeményezhetjük a válást, intézhetjük a gyermekelhelyezési procedúrát, s kereshetünk magunknak egy új életet – az interneten.