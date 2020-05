Mesterséges fészkeket készítenek a fecskéknek Tiszasülyön

Mesterséges fecskefészek készítésével foglalatoskodtak az elmúlt héten a tiszasülyi könyvtárosok. Az elkészült költőhelyeket az intézmény bejárata fölé helyezik el.

– A könyvtár ajtaja fölé, a lámpához a múlt évben rakott fészket egy fecskepár, ki is költötték a fiókákat. Idén újabb fecskék akartak itt építkezni, de mindig lepotyogott, amit felraktak, ezért úgy gondoltuk, segítünk nekik – mesélt az ötlet születéséről Balaton Mária könyvtárvezető, művelődésszervező.

– A fecskék az utóbbi időben úgyis nagyon megfogyatkoztak, pedig hasznos madarak, ritkítják többek között a szúnyogokat is. Lehet kapni mű fecskefészkeket, de elég drágán, anyagi keretünk viszont nincs rá, ezért úgy döntöttünk, elkészítjük mi magunk. Interneten néztünk utána, hogyan kell egy ilyen költőhelyet összeállítani. Most kettő darabot csináltunk, a meglévő fecskefészek mellé tesszük föl. A későbbiekben szeretnénk még további két-három fészket is biztosítani a kis madaraknak, az ajtó fölé pedig deszkát szereltetni, így a szennyeződéstől sem kell majd tartaniuk a betérő olvasóknak – foglalta össze a könyvtárvezető.

Tiszasüly természeti környezete egyébként számos madárfajnak kínál otthont, hiszen a község határában a természetvédelmi területeken háborítatlanul élhetik életüket. A környéken előforduló szárnyasokról előzőleg a madarak és fák napja alkalmából is megemlékezett a könyvtár. Közösségi oldalukra egy madárfotókból összeállított videót készítettek, ahol saját felvételeik mellett Márkusné Fekete Katalin amatőr természetfotós látványos képeit használták fel.