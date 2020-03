Mezőőrök is segítik az idősek ellátását Újszilváson

Ezekben a napokban is folyamatosan dolgoznak az idősek ellátásán a helyi mezőőrök, valamint a falu tanyagondnoka. Boda András közölte, céljuk, hogy a járvány idején a község időskorú lakóit a lehető legkevesebb mozgásra ösztökéljék.

– Aki eddig elsétált a boltba vagy a henteshez, azokat próbáljuk tehermentesíteni. Sajnos nálunk is akadnak néhányan, akik nem hiszik el, hogy probléma van, és ugyanúgy élik hétköznapjaikat, mint ezelőtt. E témában nemrég egy körlevelet is kiadott az önkormányzat – mutatott rá a tanyagondnok. Majd hozzáfűzte, ahogyan eddig tették, a jövőben is bevásárolnak azoknak, akik ezt igénylik. Sőt, olyan helyieknek is elviszik az élelmiszert és a gyógyszereket, akik korábban nem szorultak rá.

– Időközben a mezőőreink is „beszálltak” a munkába, ők is segítenek nekem. Emellett jó látni, hogy vannak a faluban jóérzésű emberek, akik szívesen jönnek, ha kell. Jelenleg három olyan személy van, akik társadalmi munka keretében látnak el különféle feladatokat – hívta fel a figyelmet Boda András, aki örül annak, hogy ebben a helyzetben az összetartás is erősebb.

– Egy falusi környezetben más a helyzet, mint a nagyvárosban. Itt a szomszéd átszól a másiknak és megkérdezi, hogy miben segíthet, esetleg szüksége van-e valamire. Az ilyen gesztusok a mi munkánkat is megkönnyítik. Összességében azt mondhatom, hogy szerencsére nincsenek kaotikus állapotok, mindent helyén tudunk kezelni. Pillanatnyilag a bevásárlás és a gyógyszerek kiváltása a hangsúlyosabb feladatok – tudtuk meg.