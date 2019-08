Miklósi sminkes hölgy adott tuti tippeket a jelentkezőknek

Javában tart a Mediaworks Hungary Zrt. által meghirdetett, Tündérszépek 2020 elnevezésű szépségversenyünk jelentkezési időszaka. Hogy minél nagyobb eséllyel nevezhessenek szépségeink a versenyre, megkértünk egy törökszentmiklósi, elismert sminkes hölgyet, osszon meg olvasóinkkal, illetve a versenyre jelentkezőkkel öt olyan sminktippet, melyeket érdemes betartani.

A szépségversenyek egyik sarkalatos pontja, mikor és milyen sminket viseljen a jelentkező. Minden stílusnak és kinézetnek megvan a maga helye és ideje, úgy az erőteljes és a lágy sminknek egyaránt. Iványi Mercédesz sminkes szerencsére olyan hasznos információkkal látott el bennünket, melyek minden nő számára jól jöhetnek, legyen szó szépségversenyről, vagy bármilyen eseményről, ahol fontos a kiváló megjelenés.

Íme tehát, a miklósi sminkes hölgy tanácsai:

Ismerjük az aktuális divatot!

2019-ben még nagyobb hangsúlyt kapott a természetes megjelenés: ragyogó arcbőr, dús, természetes szemöldök, rózsaszín és korall árnyalatok, szájfény. A másik vonal már extrémebb, ugyanis idén a neon színek is hódítanak, ami a smink terén is megjelenik. Ne féljünk neon színű tusvonalat, szempillaspirált, szemhéjpúdert és rúzst használni!

Sose feledkezzünk meg az arcápolásról!

Nagyon sokat számít a megfelelő arcápolás öt lépésének sorrendjét betartani: arctisztítás, peeling (arcradírozás), tonik, szemkörnyékápoló és hidratálókrém. Így eltávolítjuk arcbőrünkről a szennyeződéseket és az elhalt hámsejteket, a hidratált bőrön pedig a smink összképe is sokkal szebb lesz.

Ilyenkor legyen természetes…

A szépségverseny fotózásán a „kevesebb néha több” elvet követném. Egy szép alap, formázott szemöldök, enyhén árnyalt szemhéj, vékony tusvonal, szempillaspirál és szájfény. A természetes szépséget kell kihangsúlyozni.

…és ilyenkor erőteljesebb!

Egy glamour fotózásnál viszont már más a helyzet. Mindenből több kell, mert a fények miatt a smink legalább harminc százalékkal halványabban látszik. Tehát ne ijedjünk meg, ha erősnek találjuk a sminket, a fotókon éppen jó lesz!

Használjuk a színeket!

Berki Mia professzionális sminkmester az oktatóm, neki köszönhetem az eddigi összes tudásomat. Ő mindig arra ösztönöz, hogy bizony nem csak a föld színek léteznek a világon. Arra biztatom a szépségversenyre jelentkező lányokat, hogy lépjenek ki a komfortzónájukból a sminkelés terén is! Tuti, hogy merészségüknek meglesz az eredménye.

Ismét keressük a Tündérszépeket!

Az előző versenyen 13 megyéből közel 600 nevezés érkezett. Végül 370-en álltak stúdiókörülmények között, profi fotósok kamerája elé. A népszerű verseny ezért folytatódik, a Tündérszépek verseny 2020-ban is kere­si a megye legszebb lányait. Már lehet jelentkezni, 16–29 éves hölgyek jelentkezését várjuk. A megyei előválogatóba a zsűri által kiválasztott 30 versenyző kerül be, a regionális fordulóban Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Heves megye 4-4 lánya küzdhet a továbbjutásért.

A regionális előválogatókból a szakmai zsűri által kiválasztott 3 versenyző, illetve a szavazók által legmagasabb értékelést kapott versenyző jut tovább a döntőbe. Végül a zsűri választja majd ki a szépségkirálynőt és két udvarhölgyét, illetve az olvasók is megszavazhatják az általuk legszebbnek vélt hölgyet.

Az előző szépségversenyhez képest több újítás is történt. A jelentkezők akár saját portfóliót is feltölthetnek magukról, de profi fotósorozatot is kérhetnek. Ezek a képek fognak bekerülni az Új Néplapba, illetve a Tündérszépek versenyére. A felkészítő tábor és a televíziós döntő mellett vásárlási utalványok, mobiltelefonok és egzotikus utalványok várnak a legszebbekre.

Jelentkezni a tunderszepek.hu oldalon lehet, a megyei előválogató szeptember 16-tól október 21-ig tart.