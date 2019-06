Mikor jön a baba? – számold ki egyszerűen!

A gyermekvállalás előbb vagy utóbb minden nő életében elérkezik. Vannak, akik a húszas évek elején bevállalják az apróságot, mások eleinte inkább a karrierre fókuszálnak, és csak később döntenek a családalapítás mellett. Amint megtörténik a nagy hír bejelentése, a rokonok, ismerősök, barátok azonnal arról kérdezősködnek, hogy mikorra várható az új családtag érkezése.

Ugyan a nőgyógyásznál már az első látogatás alkalmával informálódhatsz erről, de akár online is kiszámolhatod, hogy ekkor születik a baba. Cikkünkben annak igyekszünk utánajárni, hogy a 40 hét mikortól számolandó, és mire számíthatsz majd.

Ne feledkezz meg a menstruációs naptárról!

A havi ciklus figyelemmel követése a várandósság tervezésétől függetlenül fontos. Napjainkban akár okostelefonra letölthető menstruációs naptár mellett is dönthetsz, mely rendkívül egyszerűen használható, és a termékeny napokat is kijelzi számodra. Nagy

segítség lehet a rutinszerű nőgyógyászati vizsgálatok alkalmával is, hiszen legyen szó bármilyen megbetegedésről, az orvos első kérdése általában a menstruáció rendszerességére, időpontjára vonatkozik.

A pontos dátumok ismerete egyébként a szülés várható idejének kiszámításakor is kiemelt szerepet játszik. Ilyenkor az utolsó menstruáció első napját kell alapul venni, s innentől számolhatjuk a várandósság 40 hetét. Érdemes azonban tisztában lenni azzal, hogy

korántsem biztos, hogy az előre kiszámolt héten érkezik majd a csöppség. Akár egy-két héttel korábban is megtörténhet a szülés, ez teljesen normálisnak számít.

Hathetesen az anyaméhben

Sokat hallani arról, hogy a terhesség első harmada gyakran jár rosszullétekkel, hányingerrel, nagyfokú gyengeséggel, levertséggel. Ez mindenkinél másként alakul, de abban a legtöbben egyetértenek, hogy a második trimeszter már sokkal könnyebben viselhető. De vajon mi történik akkor, ha hathetes a kis pocaklakó? Hogyan zajlik a magzat fejlődése 6 hetes korában? Ez az időpont sok szempontból döntő, ugyanis ekkor hatalmas fejlődésen megy keresztül az apróság. Bár leginkább csak egy aprócska C betűhöz

hasonlít, és méreténél fogva még semmi nem érzékelhető belőle az anyuka számára, de már fontos változások zajlanak le benne a sejtek szintjén.

Ugyan a fej és a nyak ekkor még igencsak nagynak tűnnek a testhez képest, de már láthatóvá válnak a fül, a szem és a száj kezdeményei. Beindulnak a csontosodási folyamatok, sőt, a belső szervek is kezdenek kialakulni. Meglepő, de már ekkor beindul a

légző-és emésztési rendszer fejlődése, ráadásul az agyhólyagok már agyhullámok kibocsátására is képesek. A nemi szervek még kezdetlegesek, tehát ekkor még nem lehet tudni, hogy fiú vagy lány várható. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az apróság kiemelt figyelmet érdemel ekkortájt, és a rosszullétek ellenére is érdemes bizakodónak lenni, hiszen az első trimeszter után jelentős közérzetbeli javulás várható majd.

Egyébként a várandósság 40 hete folyamatosan figyelemmel követhető, és nem csak a nőgyógyászati vizsgálatok alkalmával. Napjainkban már a világhálót is segítségül hívhatjuk annak érdekében, hogy hétről-hétre tudjuk, milyen változások zajlanak le az

anyaméhben.

Hiteles forrásból informálódva biztosan tudhatjuk, hogyan alakul az apróság, milyen fejlődésen megy keresztül aktuálisan, és persze a szüléssel, a kezdeti gondozással kapcsolatban is hasznos információkhoz juthatunk hozzá. Ne feledkezz meg azokról a lehetőségekről sem, melyekkel a legtöbb városban találkozhatnak a kismamák, akár a terhes torna, vagy szülésre felkészítő programok kapcsán.