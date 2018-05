Milliomos nők sorsáról is olvashatunk a miklósi szépség kéziratában

A milliomosnők zárt világába és a táncoslányok éjszakai életébe is bepillantást enged a törökszentmiklósi Polgár Zsuzsa kézirata. Az egykori Berekfürdő Szépe spanyolországi szépségszalonjába a legkülönbözőbb társadalmi és élethelyzetű nők tértek be, így óhatatlanul fültanúja volt a legelképesztőbb történeteknek. Saját tapasztalatain keresztül a nehéz helyzetben lévő nőknek is segítene írásával.

– Bár párkapcsolatban indultam neki a külföldi munkának, egy idő után egyedül kellett megállnom a helyem Spanyolországban… – meséli történetét Zsuzsa, aki hat éve – amióta hazajött Magyarországra – érlelgeti magában, hogy megírja történetét. – Eleinte nagyon nehéz volt, egyedül, nőként érvényesülni. Végül sok küzdelem árán sikerült saját vállalkozásba kezdenem. – Később munkát kaptam egy gyönyörű kis szigeten. Az ottani szalonba a legkülönbözőbb nők jártak szépülni. Például milliomosok, akik sokszor itt öntötték ki a szívüket. – Sokat meséltek a mindennapi nehézségeikről. Elképesztő, mi zajlik a luxus és a zárt ajtók mögött… ott nem feltétlenül olyan nagy a csillogás, mint ahogy azt elképzeljük. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS – Jacht, magángép, hatalmas villák, e mögött pedig néhányan éppúgy szenvednek, mint egy átlag nő – meséli a szerző. Zsuzsa történetből az is kiderül, hogy az épphogy nagykorú éjszakai táncosok hogyan viszonyulnak munkájukhoz. Vendégei között ugyanis gyakran megfordultak ezek, a külsejükre kényes fiatal lányok is, akik szintén elmesélték mindennapjaikat. A törökszentmiklósi szépség azt mondja, a szalonban mindenféle nemzetiségű, élethelyzetű, korú és társadalmi helyzetű nővel találkozott, ezek a történetek pedig ott, egy helyen összpontosultak. De nem ez az írásának fő szála, hanem az, hogy milyen nehézségeken ment át egyedül, fiatal lányként külföldön. Hogyan gyűrte le ezeket, milyen döntéseket kellett hoznia ahhoz, hogy boldoguljon. A különböző emberek különböző történetei fűszerek ebben az írásban, mellyel azoknak a nőknek szeretne segíteni, akik nem bíznak abban, hogy egyedül, párkapcsolat nélkül is megállják a helyüket az életben. – Több ismerősöm is elolvasta, nekik tetszett, szerintük tartalmas és izgalmas. Jelenleg kiadót keresek, bízom benne, hogy hamarosan megjelenik szélesebb rétegek előtt is a történet – teszi hozzá Polgár Zsuzsa. Amikor a külcsín belbeccsel párosul Polgár Zsuzsa 2012-ben nyerte meg a Berekfürdő Szépe versenyt, később a Hazánk Szépe verseny első udvarhölgyévé választották. A törökszentmiklósi lány mielőtt Spanyolországba utazott, logisztikusként is dolgozott, ilyen irányú végzettsége van. Három nyelven beszél: angolul, spanyolul és németül. Logisztikai végzettsége miatt pedig kitűnően szervez, és azóta sem szakított a szépségiparral. Évente zsűrizik a Berekfürdő Szépe versenyeken, sőt, sok lány tőle kér tanácsot, „Zsu” – ahogy mindenki szólítja – pedig örömmel segít. Gyakran vállal fotózásokat is. Különböző cégek kérik fel kampányaikhoz, legújabban pedig egy világsztár ruháit reklámozza. Két éve menyasszony, és imád utazni, gyakran visszatér Spanyolországba is.