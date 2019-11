Minden harmadik dolgozót megdobálták már

Nincs könnyű dolga a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél dolgozóknak, akiket sok esetben nemcsak verbálisan, hanem fizikailag is bántottak már munkavégzés közben az autósok.

Ez derült ki a közútkezelő nemrégiben készült belső felméréséből. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei utak mellett dolgozókat is napi szinten érik atrocitások, például ledudálják és szidják őket.

Tavaly indította el a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a „Biztonságunk az Ön kezében van!” kampányát, melyben a munkaterületeken dolgozó szakemberek védelmére hívják fel a figyelmet. Idén májusban a kezdeményezés arra helyezte a hangsúlyt, hogy 2000 óta tizenhét közutas szakember vesztette életét figyelmetlen autósok miatt munkaterületen, az autópályákon pedig szinte hetente éri baleset az ott dolgozókat.

A közelmúltban pedig egy belső felmérést készített a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kilencvennégy mérnökségének munkatársai között. Az 1480 szakember által kitöltött felmérés adatai alapján a társaság az ősz folyamán tovább folytatja „Biztonságunk az Ön kezében van!” kampányát.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályától megtudtuk, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyéből nyolcvankilencen töltötték ki a felmérést. Ez alapján kiderült, hogy a válaszadók között majdnem mindenkire, 91 százalékukra kiabáltak már rá és harmadukat dobáltak meg már munkavégzés közben többnyire ételmaradékkal, palackkal, üveggel, szeméttel vagy cigarettacsikkel.

Összesen 81 százalékuk vallotta, hogy gyakran dudálnak rájuk munkavégzés közben, 80 százalékuk szerint pedig tíz autósból maximum három tartja be az ideiglenes sebességkorlátozást. A válaszadók negyede nyilatkozott úgy, hogy átlagosan vagy annál jobban megbecsülik munkáját a közlekedők. A megyei közutas dolgozók több olyan esetről is beszámoltak, amikor a közlekedők leköpték vagy megfenyegették őket. A felmérés arra is rávilágított, hogy minden munkaterületen, valamennyi munkavégzési típusnál naponta visszatérő jelenség, hogy ledudálják és verbálisan szidják őket.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya hangsúlyozta, hogy a társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkatársai számára balesetveszélyes helyzetek kialakulási lehetőségét minimalizálja, míg a közlekedők a lehetőségekhez mérten optimálisan érjék el úti céljukat. A terelések kiépítését újratervezték, az előjelzéseket meghosszabbították úgy, hogy a tényleges munkavégzéstől távolabb kezdődjön a korlátozás. Így, bár nagyobb területet zárnak le, de ezzel nagymértékben tudják munkatársaikat védeni, ugyanis a legtöbb baleset a munkaterület kezdeténél történik.

További cél, hogy a kézi erővel végezhető terelés kiépítési munkafázisok munkagép, energiaelnyelő berendezés fedezetében történjenek, melyekből évente több tucatot törnek össze az autósok. A társaság folyamatosan gondoskodik további forgalomtechnikai berendezések beszerzéséről is, illetve biztosítják minden esetben a szakemberek számára a kollektív és egyéni védőeszközöket, valamint a munkaszervezéseknél is kiemelt figyelmet kap a kollégák biztonsága.