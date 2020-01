Minden háztartás számára elérhető patkányirtó programot hirdetnek

Számos településen megkeserítik az ott lakók életét az egerek és a patkányok. Nincs ez másként Újszászon sem, ahol évek óta gondot okoznak az egészségre is veszélyes rágcsálók.

Az elhanyagolt házak, az illegális hulladéklerakók és a gondozatlan kertek különösen vonzzák ezeket a kártékony emlősöket. A helyi önkormányzat azonban ettől az évtől kedvezményes irtási lehetőséget kínál a lakosoknak, hogy hatékonyabban vehessék fel a harcot a nem kívánatos rágcsálókkal.

– A sportcsarnok melletti területet egy-egy rendezvény után időnként elcsúfítja a sok szemét. Legtöbbször én szoktam eltakarítani, különben odavonzza a patkányokat – mondta hírportálunknak az egyik környéken lakó asszony.

Egy Árpád utcában élő házaspár pedig arra panaszkodott, hogy rengeteg pénzük elmegy a mérgekre, amivel a patkányokat próbálják kiirtani. A szomszédjukban található rendezetlen portán szaporodtak el a rágcsálók. Onnan járnak át hozzájuk is az állatok. Ez a probléma azonban megoldódni látszik, hiszen Dobozi Róbert polgármester javaslatára még tavaly októberben módosították a helyi szociális rendeletet. Így aki a jövedelmi helyzete miatt nem tudja elvégeztetni a rágcsálóirtást, támogatást kérhet az önkormányzattól.

– A vonatkozó jogszabályok szerint az irtásról minden esetben az érintett ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. Polgármesterként azonban kötelességemnek érzem, hogy az önkormányzat segítségét igénybe véve, közösen igyekezzünk visszaszorítani ezt a problémát – beszélt az új kezdeményezésről Dobozi Róbert.

– Megállapodást kötöttünk egy rágcsálóirtó céggel, miután egyeztettünk velük, hogy melyik lehet a legjobb méreg, valamint a legolcsóbb megoldás. Megalkottunk egy csomagot, amely háztartásonként 6500 forintért vehető igénybe. Ez két méreggel feltöltött zárható csalétekdobozt tartalmaz, valamint egy egyszeri ingyenes utántöltési lehetőséget.

Az önkormányzat ezután meghirdette a támogatott rágcsálóirtási programot, amelyet minden újszászi háztartás jogosult igénybe venni. Nem kell mást tenniük, csak el kell juttatniuk az aláírt igénylőlapot a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájába. A hatékony, a település egészére kiterjedő eredmény elérésének érdekében azok a lakosok, akik arra szociálisan rászorulnak, akár teljes költségmentességet is kérhetnek az önkormányzattól. Ha a kérelmet elfogadják, ingyen végzik el a rágcsálóirtást az adott ingatlan területén.

– A program meghirdetését nem a patkányok magas száma indokolta, hanem az átlagos mennyiséget szeretnénk minimálisra visszaszorítani – hangsúlyozta Dobozi Róbert.

– Terveink szerint legalább 300–400 háztartásban tudjuk elhelyezni a csalétekdobozokat ennek az új kezdeményezésnek köszönhetően. Ez azonban folyamatos lesz, negyed- vagy félévente újra megismételjük. A rágcsálóirtó cég szerint – amellyel megállapodtunk – február végén érdemes kihelyezni az első kört, ugyanis a rágcsálók szaporodása, biológiai ciklusa ebben az időszakban indokolja, vagyis ekkor a leghatékonyabb ez a fajta irtás.

– Az én udvaromon is gondot okoznak a patkányok, pedig mindenféle rágcsálótól irtózom – árulta el hírportálunknak a város nagykerti részén lakó Krassóiné Gyüre Rozália.

– Rendszeresen teszek ki mérget, de a macskáim is szívesen vadásznak rájuk. Esetenként ide is hozzák megmutatni nekem, mit zsákmányoltak. Nagyon jó ötletnek és kezdeményezésnek tartom a támogatott rágcsálóirtási programot. Még decemberben le is adtam az igénylőlapot. Télen ugyan nem okoznak akkora gondot a rágcsálók, de mire tavaszodik, megszaporodnak. Azokon a területeken, ahol nem foglalkoznak vele, továbbra is veszélyt jelentenek az egerek és a patkányok.

– A kezdeményezésnek köszönhetően azonban adva van a lehetőség, a többi már csak rajtunk, embereken múlik. Ha valaki törődik a környezetével, nagyon le lehet csökkenteni a rágcsálók számát, de nem elég, ha csak ott irtják őket, ahol felbukkannak ezek az állatok. Közös együttműködésre van szükség a lakosok, szomszédok között. Akarni kellene mindenkinek, és akkor teljes is lehet a siker.