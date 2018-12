Minden szinten előrelépett a karcagi tenyésztő

Sikeres évet tudhat magáénak Ferenczi Sándorné, a Szélmalom Kennel tulajdonosa, aki a napokban őrző-védő kutyakiképzésben elért eredményeiért Miskolcon átvehette a MEOE Ezüstkoszorús mesterkiképzői címét is.

– A lányommal, Andikával évek óta közösen képezzük ki kutyáinkat, és tartunk bemutatókat gyerekeknek, felnőtteknek.

– A legnagyobb elismerésünk idén az volt, hogy Rákosparti-Hajtó Arany erdélyi kopónk és Zádor’s Bridge Diamond Bella német juhászunk is megszerezte a Hungária Show Champion címet, ami a karcagi kutyások között is nagy szó – mondja Ferenczi Sándorné, aki német juhász kutyájával Miskolcon sikeres vizsgát is tett nemrég.

Idén MEOE-kiállításokon jártak Budapesten, Szilvásváradon, Komáromban és több környező településen – mindegyikről sikerrel jöttek haza.

– A kutyáinkkal naponta foglalkozom, s ez hozta meg az eredményt. A Hungária Show Champion címhez legalább hat díjnyertes CAC-eredmény kellett. Büszke vagyok arra, hogy betanítottam az erdélyi kopót.

– Ez azért nagy eredmény, mert ő alapból vadászkutya. Voltunk vele vaddisznóhajtáson is, de egy év kitartó kiképzésnek, tanításnak köszönhetően már jól ugorja az akadályokat is.

– A dobermanom féléves korában kölyök bajnok lett, jövőre kezdem vele is az őrző-védő kiképzést – sorolja terveit Ferenczi Sándorné, akitől unokái is örökölték a kutyák szeretetét. Mircsikének már saját törpepincsere van, Dorina és Bencus is vezetgeti már pórázon a kutyákat.

