Mindenkinek házhoz vitték a tüzelőt

Házhoz vitték a tizenkétezer forintos fűtéstámogatást Tetétlenen. A kisközség önkormányzata nemrég úgy döntött, mindenkinek (!) kályháig szállítják az értékes tüzelőt. Megspórolva ezzel a fuvardíjat többek közt a falubeli nyugdíjasoknak is.

– Megbeszéltük a vállalkozóval, hogy ha már tőle fogunk vásárolni, hadd kapja kézhez mindenki a tüzelőjét. Méghozzá a házánál! – magyarázta a Kocséri út mellett Pásztor Imre. A falu polgármestere kiemelte, a tüzelőanyag házhoz szállításával az volt a céljuk, hogy ne mindenki maga intézze az olykor igen költséges fuvart.

– Megoldást akartunk találni arra, hogy a lakosság a legkönnyebben hozzájuthasson a tüzelőjéhez. Egy tizenkétezer forintos fának ugyanis három-négyezer forintra is rúghat a kiszállítási költsége. Kőröstetétlenen pedig nincsen Tüzép, így biztosan máshova kell elmenni a fűtőanyagért – tette hozzá a településvezető.

Ottjártunkkor éppen a helyi közfoglalkoztatottak pakolták le a kocsiról a brikettet, a szenet, majd később a tűzifát is. Merthogy mindegyik iránt volt igény a kisközségben.

– Ma a brikettet és a szenet szállítjuk ki. Összesen hatvannégyen kértek nálunk tüzelőt. Ebből tizennégyen brikettet, öten szenet, a többiek pedig fát – számolgatott Pásztor Imre. Majd hangsúlyozta, szerettek volna mindenkit a brikettre ösztönözni, mert egyszerűbb a csomagok kimérése és a behordása. Emellett ez a tüzelőféleség szárazabb is, mint a fa. – Ez utóbbinak viszont valamekkora víztartalma szinte mindig van – érvelt a polgármester.

Miközben az egyik környékbeli családi ház lakója, Kövecses Sándorné fogadott bennünket. Mint mondta, tizenöt csomag brikettet kapott, melyet még tavaly ősszel igényelt.

– Egyedül élek a lakásban, így nagy segítség, hogy házhoz érkezik a fűtenivaló… – ecsetelte a hölgy. Hozzáfűzte, hogy többek közt a jó kalóriaértékük miatt döntött a brikettek mellett. És abban bízik, néhány hónapig biztosan kitartanak majd a pakkok.

– Látni kell, hogy az időseknek sokszor nem könnyű elmenni a tüzelőért! Ilyenkor általában a szomszéd vagy valamelyik családtag segítségében bíznak – vette vissza a szót Pásztor Imre. Aki ezután arról beszélt, a lakóknak nemcsak a szállításért, de a tüzelő bepakolásáért sem kellett fizetniük.

Jövő évben is segítenének

A kiszállítás során megtudtuk, a fűtéstámogatást kérők nagy többsége nyugdíjkorhatár körüli lakos volt, de sokan jelezték igényüket nyugdíjasok is.

– Mondhatjuk, hogy gyakorlatilag a kandallóig vittük náluk a tüzelőt. Ha pedig jövőre is lesz tűzifa-, brikett- és szénosztás, akkor egészen biztosan a most bevált módon szeretnénk eljuttatni azokat a tetétleni otthonokba. Az érintettektől ugyanis nagyon jó visszajelzéseket kaptunk – taglalta Pásztor Imre. Majd kiemelte, az idei munkát a hivatal öt dolgozója is segítette.