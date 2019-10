Mindenszentekkor is sokan wellnesszeznek

Mivel idén a munkaszüneti napnak minősülő mindenszentek péntekre esik, ezért számos család a temetőlátogatást az előtte vagy utána lévő napok valamelyikére időzíti. Az elkövetkező hosszú hétvégén ugyanis inkább szeretnék a kikapcsolódásra helyezni a hangsúlyt, így például sok megyénkbeli is szállodákban, wellnessezéssel fogja elütni szabadidejét.

A szolnoki Kiss család is inkább Tiszakécske fürdőjében tölti csütörtöktől napjait, és majd csak vasárnap délelőtt indul haza.

– Most van őszi szünet a gyerekeknek, főként miattuk szerveztük így a programot. A férjemmel már kedden vittünk koszorút a temetőbe, a bátyámék majd gyújtanak mécsest a nevünkben is, a gyerekekkel pedig majd a szállóban bekapcsolunk pár kis gyertya formájú ledlámpát megemlékezés gyanánt. Úgy vagyunk vele, nem muszáj akkor emlékezni az elhunytakra, amikor hivatalosan itt az ideje. Szerintem a fiatalabbak többsége már egyébként sem ragaszkodik annyira a hagyományos formaságokhoz, sokan a karácsonyt sem otthon, rokonokkal töltik – nyilatkozta az anyuka, Kissné Edit.

A nyugdíjas Nagy Zoltánné is kihagyja a hétvégi sírlátogatást, szerdától vasárnapig ugyanis ő vigyáz az unokákra. És mi lenne jobb program számukra Berekfürdőn, mint a lubickolás a népszerű fürdőben. Csak attól tartanak, nagy lesz a tömeg.

– Szerencsére vannak foglalásaink, a szállodában közel telt ház van – adott helyzetképet Zámbori Péter, a kisújszállási Kumánia Gyógy- és Strandfürdő ügyvezető igazgatója. – Az őszi szünet nálunk egyébként is kiemelkedő időszak. Sok család már előző hétvégén megérkezett. Az az érdekes, hogy elsején a szállodában van egy kis pangás. Akik a hetet itt töltik, azok 31-én vagy november 1-jén távoznak, és 2-ától, 3-ától jön a következő turnus. Persze vannak olyanok is, akik itt maradnak végig, és pénteken is érkeznek vendégek. Az is jellemző, hogy az elszármazottak épp a temetőlátogatás kapcsán látogatnak el Kisújszállásra a családdal, és ezt kötik össze a fürdőzéssel.

– Nálunk az időjárástól is függ, hogy mennyi látogatóval számolhatunk a hétvégén – nyilatkozta megkeresésünkre Gál József, a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ igazgatója. – Most nagyon elromlott az idő, igaz, a külső medencéink többsége már nem üzemel, ennek ellenére hidegben – főleg, ha esik az eső – sokan nem jönnek át fürdőzni. De azért bizakodunk, hogy lesz ezerötszáz-kétezer a vendéglétszámunk. A szálláshelyeink már foglaltak, telt ház van, ez kétszáz-háromszáz embert jelent. Volt, aki már tavaly ilyenkor lefoglalta a szobát, sokan időszakosan járnak fürdőbe, többnyire az idősebb korosztály, ők ősszel és tavasszal jönnek, amikor nincs olyan nagy tömeg.

A Túrkeve Termál- és Élményfürdő, Szálló, Apartman és Kemping is abszolút számol a hétvégi vendégforgalommal. Gondolnak azokra is, akik a halottak napját kevésbé komoly oldaláról akarják megközelíteni, őket elsején és másodikán is Halloween-habpartira várják.

A horgászok szintén kihasználják a hosszú hétvégét Tiszafüred-Örvényen, a Tisza-tó szomszédságában működő Hableány Hotel sem panaszkodhat most a forgalomra.

– Külföldiek és hazaiak egyaránt megszállnak most nálunk – felelte érdeklődésünkre Ábrahám Tamás tulajdonos. – Horgászszezon van, jönnek csukázni osztrákok is. Jelenlegi vendégeink fele már itt van egy hete, főként a külföldiek, másik részük csütörtökön fog érkezni, és itt marad vasárnapig, ők jellemzően magyar családok. – Az idő most nem olyan kellemes, de ha nem megfelelő a szabadtéri programokhoz, van a hotelban egy kis medencénk, jakuzzi, el lehet tölteni bent is kellemesen az időt. De a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, ha a mindenszentek nem kapcsolódik hosszú hétvégéhez, hiába munkaszüneti nap, nem érződik a forgalmon. Aki azért jön a településre, hogy kilátogasson a temetőbe, az leteszi a koszorút, és még aznap indul haza.

A témával kapcsolatban véleményt is írtunk, azt ide kattintva olvashatják.