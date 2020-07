Mindig is rendőr akart lenni a szolnoki Mári Martin őrmester

Közel ötszáz rendőrtiszt és tiszthelyettes tett esküt a közelmúltban országszerte, és valamennyi megyébe, így a Jászkunságba is kerültek újoncok. A tiszthelyettesek július 1-jén a hivatásos állomány próbaidős tagjává váltak, emellett folytatják rendészeti szakgimnáziumi tanulmányaikat is. Mári Martin őrmester, aki két hete teljesít szolgálatot a Szolnoki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán, tanulmányairól és a rendőri hivatásról mesélt hírportálunknak.

Már általános iskolás korában eltervezte a most húszéves, Szolnokon élő Mári Martin, hogy rendőr lesz, ezért az újszászi Rózsa Imre Középiskola és Kollégiumban folytatta tanulmányait rendészet tagozatos osztályban. Ekkor már biztos volt benne, hogy rendőr szeretne lenni, ezért a rendészeti tantárgyból érettségit is tett, majd jelentkezett a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumba, ahol már túl is van a kétéves tiszthelyettesképzés felén.

– Gyerekkoromban mindig katonának öltöztem, de utána ez valahogy átalakult rendőrré, és így is maradt – emlékezett vissza Martin.

– Elég korán kialakult bennem a hivatástudat, az, hogy szeretnék majd segíteni az embereken, és tenni valamit a közösségért. Ez motivált, hogy eljussak idáig, és ezután is ez fog. Az iskolában csak másfél év után választunk szakot, ami nekem nagy valószínűséggel a közlekedésrendészet lesz, hiszen amikor kineveztek próbaidős hivatásos állományba, a Közlekedésrendészeti Osztály Forgalom-ellenőrző Alosztályhoz kerültem. Nagyon örülök, hogy így történt, szeretek itt lenni. Kedvesen befogadtak, támogatnak, segítenek, mint egy család, így újabb hatalmas lendületet és motivációt kaptam – árulta el Martin, aki a rendészeti szakgimnáziumi tanulmányairól is mesélt.

Mint megtudtuk, eleinte sok az elméleti tantárgy, hiszen ez készíti elő a gyakorlatot. Meg kell tanulni az alapokat, hogy egyáltalán milyen rendőri intézkedések vannak, utána építik bele a gyakorlatokat. Többek között egy-egy szituáció kezelését, bilincselési technikákat, és az alakzatokat, vagyis hogy mi a legbiztonságosabb és a legcélszerűbb felállás attól függően, hogy mekkora társasággal szemben kell intézkedni. Emellett rendőri testnevelés is van, hiszen a felvételi vizsga fizikai követelményeit a későbbiekben is teljesíteni kell. A rendőri testnevelésen ezenkívül a különféle önvédelmi technikákat is gyakorolják. Ez arra készíti fel őket, hogy egyes szituációkban hogyan célszerű elhárítani a támadást, illetve ez hogyan megy át bilincselésbe. Erre azonban szigorú szabályok vonatkoznak, hiszen a kényszerítőeszközöknek is megvan a maga súlyossága, így a rendőröknek csak olyat szabad használni, ami a támadóéval azonos.

Az egyik legfontosabb gyakorlati rész a lövészet. Előtte azonban meg kell tanulni használni a fegyvert, illetve a kezelésére vonatkozó tiltó rendszabályok ismerete is rendkívül fontos. Csak ezután mehetnek a tanulók a lőtérre, ahol különböző módszerekkel, például térdelő, álló, fekvő helyzetből vagy fedezék mögül kell leggyakrabban tíz-tizenöt méterről a lőlapra lőni, amit értékelnek is.

– Emellett tanulunk rádióforgalmazást, informatikát és készülékhasználatot is, de azt is elsajátítjuk, hogyan kell kitölteni egy helyszíni bírságot, mikor, kivel szemben lehet intézkedni és a jogsértés súlyához igazodó fokozatosság elvét hogyan kell alkalmazni – sorolta a fiatal tiszthelyettes.

– Vagyis felkészítenek minket minden olyan eshetőségre, amire szükségünk lehet már közvetlenül a kinevezésünk után. Így engem sem érnek váratlanul azok a feladatok, amiket itt, a Szolnoki Rendőrkapitányságon kapok. Járőrtársként már közterületi szolgálatban is voltam. Ha jogsértést észlelünk, a járőrgépkocsi fedélzeti kamerája rögzíti, mi pedig intézkedünk. A büntetéseknek, közlekedésrendészeti intézkedéseknek azonban van egy baleset-megelőzési oldala is. Ország- és világszerte rengeteg személyi sérüléses baleset történik a felelőtlen járművezetők miatt, és ha őket egy-egy jogsértés miatt megállítjuk és esetleg meg is büntetjük, akkor az remélhetőleg elég visszatartó erőt generál, és talán legközelebb nem követik el ugyanazt a kihágást – véli Martin, aki szerint ha valakiben kialakult a hivatástudat, kellően motivált és valóban rendőr akar lenni, nem kényszerből választotta ezt a területet, akkor rendszeres tanulással könnyen elvégezhető a rendészeti szakgimnázium.

– Nekem soha nem mondták, hogy legyek rendőr vagy ne legyek, ez az én döntésem volt. Szerencsére mindenki támogat ebben, a családom, a barátaim és a párom is, valamint a szolgálati helyemen a vezetőm is. Ezzel szeretnék foglalkozni, kellően motivált is vagyok, és még segítséget is kapok. Szerintem ez a lehető legjobb helyzet.