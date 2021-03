Miniállatkertet alakított ki tiszaföldvári házának udvarán

Hajdú Istvánt többen is láthatták, ahogy a minap egy Harris-ölyvvel járt-kelt a város utcáin, hogy az állatot hozzászoktassa a különféle zajokhoz.

A férfi azonban nemcsak ragadozó madarakkal osztja meg otthonát. A nem mindennapi hobbija mellett ugyanis a munkája is érdekes, országosan elismert állatpreparátor, aki látogatásunkkor épp egy ló kitömésén dolgozott, meg is mutatta a munkafolyamatok alapjait. A műhelybe belépve, egy különös tárgy feküdt a munkapadon, amiből csepegő purhabdarabok lógtak ki, mint kiderült ez a bőr tartóeleme.

– Itt van néhány őzbak, meg egyéb, nagyobb testű állat trófeája, ezek a befejező munkafázisokra várnak – mutatott körbe Hajdú István a műhelyben. Előkerült egy borz is, mellyel a Nemzetközi Nyílt Magyar Preparátor Bajnokságon, az egész alakos emlős kategóriában a legjobb alkotás címet nyerte el.

De nem csak valaha élt, hanem most is eleven jószágoktól hemzseg az alig tíz négyzetméteres helyiség. A preparátum előkészítése után István nagy lelkesedéssel mutatta be az akváriumban úszkáló halakat, a terráriumban alig észrevehető, teljesen a környezetének színéhez igazodó kígyót, a sérült teknősöket, amiket naponta többször is gyógyszerezni kell.

De nem kis meglepetésre még eleven skorpió is figyelt egy műanyag dobozból.

S ha mindez nem lenne elég, az udvaron miniállatkert fogadott, ahol nem csak ketrecben és röpdében lévő madarakkal, de a szabadban sétálgató, a színpompás farktollait meregető pávával is találkoztunk. A papagájok és aranyfácán mellett különös hangon kacagó afrikai madarak is feltűntek, Harris-ölyve is van, de sérült ragadozókat is gondoz.

– Sűrűn hoznak hozzám sérült ölyveket, amelyeknek az ellátása elég speciális. Több állatorvossal és a hortobágyi madárkórházzal is kapcsolatban vagyok, akik segítenek a gyógyításban – mondta István, miközben egy újabb helyiség ajtaját nyitotta ki. A fűtött, otthonosan berendezett röpdében több denevér is helyet kapott.

A különleges elfoglaltságainak hódoló István időt és energiát nem kímélve, láthatóan lelkesen és nagy szakértelemmel foglalkozik rábízott és saját állataival is.