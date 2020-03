Minisztériumi segítségben bíznak Köröstetétlenen

Folyamatban van a helyi önkormányzat leégett raktárépületének kárfelmérése. A polgármesteri hivatal kazánháza – benne a közfoglalkoztatottak eszközeivel – még februárban égett le.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: tojáskrém

– Egyelőre várjuk a biztosító által megállapított kárt, ez ugyanis még nem történt meg – számolt be hírportálunknak a község polgármestere.

Pásztor Imre elmondta, a tűzeset kapcsán nemrégiben levelet is írtak a Belügyminisztériumnak, hogy egyedi támogatást kérjenek a kár rendezéséhez. A településvezető egyúttal rámutatott, még ha a biztosító állja is a legfontosabb költségeket, akkor is mintegy 30 millió forintra lesz szükségük az újjáépítéshez.

A raktárban megsemmisült használati eszközök, szerszámok ellenére azonban tovább folynak a munkálatok a településen. A híd dekorációjának lebontása után nemsokára a virágosítást végzik a közmunkások. Pásztor Imre közölte, pótolniuk kell még a mintegy 200 ezer forint értékű magasnyomású tisztítójukat, ahogyan az 50 ezer forintot érő kompresszorukat is, melyek ugyancsak áldozatul estek a tűzben.