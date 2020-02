Minőségi lakásért hajlandó többet fizetni egy-egy bérlő

A megyeszékhelyen korábban is nagy volt az érdeklődés a kiadó lakások iránt, nagyobb volt a kereslet, mint a kínálat.

Az interneten böngészve a kiadó ingatlanok kínálatát azt tapasztaljuk, hogy egy jó minőségű belvárosi lakást átlagosan havi száz-százötvenezer forintért tudunk kivenni Szolnokon. Akadnak azonban minden igényt kielégítő, igen borsos áron kínált ingatlanok is a tehetősebbeknek. A megyeközpontban korábban is nagy volt az érdeklődés a kiadó lakások iránt, nagyobb volt a kereslet, mint a kínálat.

Ami a legeket illeti: a szolnoki belvárosban kétszázkilencvenhat négyzetméteres, három szintből álló, hétszobás ingatlanhoz havi háromszázhúszezer forintért juthat hozzá egy tehetős nagy család, vagy olyan valaki, aki vállalkozást is szeretne itt működtetni.

Szintén a megyeszékhelyen havi kétszázezer forintért százöt négyzetméteres, háromszobás belvárosi téglalakásba is beköltözhetünk, vagy hatvankilenc négyzetméteres, két és fél szobás lakást is bérelhetünk százhatvanezerért. Családi házban gondolkodva háromszázezer forintért már kivehetünk százöt négyzetméter alapterületű, négy szobás szolnoki családi házat.

A kisebb pénzűek viszont találnak már kiadó családi házat havi nyolcvanötezer forintért is, a kétszobás épület hatvanöt négyzetméteres. Kisebb lakás is akad persze viszonylag olcsón: ötvenezer forintért húsz négyzetméteres lakóhelyet többet is találunk. Havi ötvenezerért pedig már ötvenöt négyzetméteres, kétszobás lakótelepi panellakásban is lakhatunk.

– Azt vesszük észre, hogy emelkedik a magasabb árú és minőségibb albérletek iránti igény, havi hatvan-hetvenezer forint alatt nem is lehet már Szolnokon jó minőségű albérletet találni – számolt be róla Gávris Szabolcs, a CasaNetWork Ingatlaniroda egyik tulajdonosa.

– A kedvezőbb adózásnak köszönhetően egyre inkább ki is fehéredik az albérletpiac, aki kiad egy lakást, az szerződést is köt, ráadásul egyre többen közjegyzővel intézik. Észrevehető, hogy az életszínvonal emelkedésével nőnek a lakhatási igények. És a bérbeadók is törekednek a minőségre, amiért persze minél nagyobb összeget szeretnének kapni.

– Jó páran pedig eleve befektetési céllal vették az ingatlant, így szeretnék, ha minél hamarabb megtérülne a beruházás. A bérlők is hajlandók ma már jobban a zsebükbe nyúlni, nagyobb részük pedig eleve a bútorozott lakásokat keresi. Szolnokon most voltaképp a város bármely részén ki tudják adni a lakást a tulajdonosok, akad rá érdeklődő, egyébként is albérlethiány van – mutatott rá Gávris Szabolcs. Kifejtette, hogy a megyeközpontban a szocialista stílusú emeletes házakból van a legtöbb, ahol másfél-, két- és háromszobás lakások találhatók, így leginkább ezeket keresik a bérlők, legtöbben kétszobás lakásokat bérelnek.

A bérlői elvárások között szerepel, hogy a lakás modern fűtésrendszerrel legyen ellátva, azaz a lakás jó energetikai mutatókkal rendelkezzen. Ezeknél ugyanis jelentősen kevesebb a rezsiköltség, akár fele is lehet a rosszul szigetelt ingatlanokénak. A bérleti díj mellet pedig általában a rezsit is a bérlőnek kell fizetnie. Nyilván a belvárosban a legdrágábbak a bérlemények, és ahogy haladunk kintebb, a Széchenyi városrészben, a Cukorgyári- vagy a Vegyiművek-lakótelepen egyre olcsóbbak a lakások. Kiadó házakat is keresnek persze, abból viszont jóval kevesebb akad.

– Ahogy a eladási árak, úgy most a bérleti díjak is stabilizálódni látszanak – összegezte tapasztalatait az ingatlanszakember.