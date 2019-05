Mintavételi labor is helyet kapott a rendelő megújult épületében

Átadták a központi orvosi rendelő épületét Cibakházán. A bejárással egybekötött ünnepségen Hegyes Zoltán polgármester elmondta, hogy a beruházás Területi és Településfejlesztési Operatív Programban negyvenmillió forintból és egyéb önkormányzati forrásból valósulhatott meg.

A két háziorvosi és egy fogorvosi körzetnek helyet biztosító rendelőt, valamint a védőnői tanácsadót újították fel. Kicserélték a nyílászárókat, kifestették a belső helyiségeket, és feljárót építettek a mozgáskorlátozottaknak.

A hőszigetelésnek köszönhetően energiatakarékosabban tudják üzemeltetni az épületet. Kialakítottak egy mintavételi labornak helyet adó rendelőrészt, melynek célja, hogy a vizsgálatra beutaltaknak ne kelljen másik városba utazniuk. A labor jelenleg tesztüzemben működik, így a beutalóval rendelkezők felét tudja ellátni.

– A térségben tizennyolc településen, köztük Cibakházán is megújult az orvosi rendelő – tette hozzá Boldog István országgyűlési képviselő, aki további fejlesztésekről is beszélt, kiemelve a szennyvízelvezető rendszer építését és a vásártér felújítását is.