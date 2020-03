A megyei panaszok fele termékek miatt érkezett

Ezek között fele-fele arányban oszlott meg a termékkel, illetve szolgáltatással kapcsolatos kifogás. A hatályos törvények alapján idén újjáalakult a megyei békéltető testület, és a jövőben tíz taggal folytatja munkáját. A fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése a békéltető testület hatáskörébe tartozik. Feladata, hogy megkísérelje egyezség létrehozását. Eredménytelenség esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A fogyasztó köteles értesíteni a testületet arról, ha a vállalkozás a kötelező határozat végrehajtásának, illetve az ajánlásban foglaltaknak nem tett eleget. A testület kérésre tanácsot is ad a jogokról és kötelezettségekről. Az eljárás ingyenes, tehát egyik félnek sem kell fizetnie.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testülethez 2019-ben 185 fogyasztói kérelem érkezett, öttel több, mint az azt megelőző évben. Az ügyek tárgya szerinti besorolása termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó esetekre oszlik meg. Tavaly 92 termékkel és 93 szolgáltatással kapcsolatos panasz érkezett a testülethez. A 2018-as évben az előbbi volt túlsúlyban, hiszen ötvennyolc százalékát tették ki az ügyeknek.

Dr. Lajkóné dr. Vígh Judittól, a megyei békéltető testület elnökétől megtudtuk, hogy a termékekkel kapcsolatos ügyekben a leggyakoribb panasz a szavatossági igények érvényesítéséből fakad. A vállalkozások ugyanis sok esetben nem ismerik el a hibás teljesítést, illetve egyéb okokra hivatkozva megtagadják a hibás termék kicserélését, kijavítását, vagy a fogyasztó elállási jogának gyakorlását.

A szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek többsége közüzemi szolgáltatással kapcsolatos panasz, amelyeknél a fogyasztók a szolgáltató által kibocsátott számlát, illetve a jogellenes vételezést megállapító, és kötbért kiszabó szolgáltatói döntést kifogásolják.

– A fogyasztók nem tartják felelősnek magukat a hitelesítő zárópecsétek hiánya miatt, sérelmezik a kiszabott kártérítést, mivel a társasházakban a fogyasztásmérők részére a folyosókon, vagy a lépcsőházakban kialakított szekrények tűzvédelmi okokból nem zárhatóak, ezért azok bárki számára hozzáférhetőek, megrongálhatók, így nem garantálható a sértetlenségük – fejtette ki az elnök.

– A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület által elbírált ügyek száma tavaly 192 volt, amelyek közül 39 zárult egyezséggel, 37 ajánlás jellegű határozat született, 52 esetben elutasításra került sor, valamint 64 eljárás zárult megszüntetéssel. A fogyasztóvédelmi bírság kiszabása nem tartozik a békéltető testület hatáskörébe, azonban több alkalommal kellett az együtt nem működő vállalkozásokkal kapcsolatban jelzést tennünk a hatóság felé – tette hozzá.

Rendszeresen tartanak ügyfélfogadást és tanácsadást

Már 1999 óta működnek hazánkban békéltető testületek. Húsz évig alig történt változás a munkájukban, tavaly nyáron viszont módosult a törvény. E szerint már álláspályázati úton is lehet jelentkezni tagnak, így minden szakember számára megnyílt a lehetőség. Emellett egységes eljárási szabályzatot is kialakítottak. A hatályos törvények alapján idén a megyei békéltető testület is újjáalakult: nyolc korábbi tag és egy új szakember folytatja munkáját. Az elnök személyében nem történt változás.

– Rendszeresen tartunk személyes ügyfélfogadást és tanácsadást, amelyen a tanácsadási tevékenységet, egymást hetente felváltva, a testület tagjai végzik – mondta dr. Lajkóné dr. Vígh Judit. – A tanácsadásra minden héten hétfőn 10–12 óra között kerül sor. Ezen alkalmakkor rendszeresen jelennek meg fogyasztók a testület irodájában, és amennyiben panaszuk tanácsadás keretében nem orvosolható, úgy a tanácsadást végző testületi tag segít a fogyasztónak helyben kitölteni az eljárás megindításához szükséges kérelmet. A fogyasztók a tanácsadáson kapott segítséggel a visszajelzések alapján elégedettek. Tavaly a tanácsadások száma jelentős volt.