Egy élete delelőjén dédelgetve éldegélő jákópapagáj. Amennyi örömet okozott eddig gazdájának, legalább annyi fejtörést is, hiszen vezérelve, hogy ösztönétől vezérelve támad kedve olykor-olykor elillanni mellőle.

A napokban a világhálón kapott szárnyra a hír, hogy Miruska újból messzebbre repült a kelleténél a családi fészek melegétől. Úgy ötévente veszi fejdíszét, s vesz búcsút kalitkájától, ám ezidáig mindig hazakerült.

Ugyan sosem önszántából váltja meg retúr repülőjegyét, de végül is a becsületes, becsületrendre érdemes megtalálók rendre visszaszállítják az otthon édes otthonába.

A szakemberek szerint a jákópapagájok „egyemberes” madarak. Kötődnek a kiválasztottjukhoz. A szakemberek szerint a jákópapagájok „többmadaras” szárnyasok is. Ami nem azt jelenti, hogy hálátlanul örökre elhagyva csalják meg egy szem, szárnyaszegett, kétlábú barátjukat, hanem hogy a maguk fajtájához húznának időnként, mint a vadlibák.

Keresgélnek, fáról fára reppenve, jákótesó vagy nemesebb esetben jákóara után kicsapongva. Nem ismert viszont, hogy Miruska miért szökik meg – állandó jelleggel, ideiglenesen – viszontszeretett gazdijától.

Előre ugyanis nem szól róla senkinek, nem osztja meg döntését a közösségi portálon sem, holott szürke és színesebb hétköznapokon is minduntalan beszédes kedvében lóg a szeren a kalitban.

Állítólag ő is ki van éhezve magvas gondolatokra és „énidős” önfejlesztő tréningekre. Ezek az „eltűnt” napok papagájunknak vélhetően az őidős kikapcsolódása. No, de most már! Irgum-burgum, szedte-vette, teremtette! Ezt a tolladba mondtam, s nem a levegőbe beszéltem: úgyhogy most már iszkiri haza Miruska!