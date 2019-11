Mobil színpad bővítésére nyertek el támogatást

Az önkormányzatok minden évben pályázhatnak a könyvtárak és művelődési házak fejlesztésére, eszközbeszerzésre.

Idén a földváriak több mint nyolcszázezer forintot nyertek el. Az összeg egy részéből egy jó minőségű kivetítőt vásárolnak.

– Több éve bővítjük a szabad- és beltéren is használható, variálható mobil színpadunkat, ennek újabb egységeit szerezzük be, így már meglesz az alap felépítmény, terveink szerint jövőre a tetőt és az oszlopokat vesszük meg – mondta Dobróka András, a helyi művelődési ház vezetője, aki kiemelte, hogy ezzel a színpadi bérlésekre fordított kiadások is csökkenthetőek.