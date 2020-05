Mobilon keresztül tartja kapcsolatot betegeivel dr. Drobkó Valerij

Mobiltelefonon keresztül, igencsak borsos áron tudja tartani a kapcsolatot a koronavírus-járvány idején betegeivel Tiszapüspöki háziorvosa. A szolgáltató ugyanis nem tudja bevezetni az egy éve átadott új rendelőbe a vezetékes telefont és internetet. Napi szinten 50–60 beteg keresi, viszont sokan nem tudják elérni a rendelőt amiatt, mert a mobiltelefon és a vezetékes is egy vonalon működik, így folyamatosan foglalt. A helyzet több hónapnyi huzavona után sem oldódott meg.

– Duplán, de lehet, hogy triplán fizetünk a szolgáltatónak, hiszen most a vezetékes telefonra érkező hívásokat átirányítjuk a mobiltelefonra, ez pedig meglátszik a számlán – vázolja a jelenlegi helyzetet Tiszapüspöki háziorvosa, dr. Drobkó Valerij.

– Az átirányítás miatt havonta több mint hatvanezer forintot fizetünk. Ebben persze benne van az internet és a vezetékes telefon ára is, csakhogy ezek egyáltalán nem működnek az új rendelőben – tette hozzá.

Az orvosi rendelő ugyanis egy éve költözött át régi helyéről Tiszapüspöki új egészségházába, ahol a védőnői szolgálat és a családsegítő is működik.

– Itt van mellettem öt méterre a védőnő, nála működik minden. Kértem a szolgáltatás áthelyezését a régi rendelőből, de eddig nem történt meg, így most fizetem azt a szolgáltatást, amit nem is használok. A telefonos vállalat azt mondta, kivitelezhetetlen, hogy bevezessék a vezetékes telefont és internetet az új rendelőbe, válasszak inkább más szolgáltatót. Én körülbelül egy hónapja kezdtem levelezésbe velük, de a polgármester már jóval korábban jelezte feléjük ugyanezt a problémát.

– Valóban, már az egészségház átadása előtt kértük a szolgáltatótól, hogy kösse be az orvosi rendelőbe is a telefont. A meglévő csatlakozó jelenleg két intézményt tud ellátni vezetékes internettel és telefonnal, a családsegítő központot és a védőnői szolgálatot, amely ugyanebben az épületben működik. Szerettük volna a harmadik intézménybe is beköttetni, azóta sem sikerült – erősítette meg az elmondottakat Bander József polgármester.

– Már többször eljátszották azt, hogy először kijöttek felmérni a helyzetet, majd azt mondták, hogy ezt terveztetni kell, kijött a telepítőbrigád, majd kijelentették, hogy ez lehetetlen, keressünk másik szolgáltatót. Ma ugyanezt a kört eljátszották még egyszer. Azért ragaszkodunk hozzájuk, mert az önkormányzat ezzel a szolgáltatóval áll szerződésben, nem kevés pénzért. Ráadásul most, amikor koronavírus-veszély van, és a kapcsolattartás telefonon történik, a háziorvosunk ragaszkodik ahhoz a telefonszámhoz, melyet az idősek ismernek és hívnak, ráadásul nem engedhetik meg maguknak, hogy mobilszámot hívogassanak – sorolta a problémákat.

A rendelőben a vezetékes internet sem működik, jelenleg vezeték nélküli, vagyis wifi segítségével dolgoznak, ami a jelerősség változása miatt megbízhatatlan lehet.