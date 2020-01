Modern eszközökkel segítenek a pályaválasztásnál a diákoknak

Az irányválasztás nehézségét pedig sokszor a lehetőségek sokszínűsége adja. A döntés megkönnyítését ma már számtalan megoldás segíti, melyek közül a pályaválasztási tanácsadás egyre népszerűbbé válik. Megyénkben ráadásul már a modern technikát is segítségül hívhatják a tanácstalan fiatalok.

Jellemzően a tizennégy év körüli kiskamaszok számára megterhelő a döntési helyzet, hogy vajon milyen középiskolában tanuljanak tovább. A fiatalok jó néhány intézmény közül választhatnak megyénkben, a kínálatban megannyi gimnázium, szakgimnázium és szakközépiskola várja az új diákokat. Noha a legtöbbször gazdag ismeretek állnak a rendelkezésükre az egyes iskolákról, mégsem mindig egyértelmű számukra, hol is érdemes folytatniuk tanulmányaikat.

– Úgy gondolom, ma az élmény-pályaválasztás nagy hangsúlyt kap – kezdte Bede Gábor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientá­ciós tanácsadója. Kifejtette, hogy ennek megfelelően a megélt tapasztalatokkal segítik a fiatalok tervezését, döntését.

– Üzem- és tanműhely-látogatásokat szerve­zünk. Ezeken az alkalmakon betekintést nyerhetnek az adott intézmény, szak vagy szakma rejtelmeibe, eldönthetik, hogy szimpatikus-e számukra ez az irány. A visszajelzések alapján igen hasznosan értékelik – részletezte. Ennek megfelelően számos céggel és intézménnyel ápolnak szoros kapcsolatot. Arról szintén beszélt, hogy a szülőkkel történő egyeztetésnek legalább akkora súlya van a döntések meghozatalában, mint a fiatalok elképzeléseinek.

– Gyakran tartunk szülői értekezleteket a pályaválasztással kapcsolatban, hiszen ők is pontos képet szeretnének kapni a gyermekeik jövőbeli lehetőségeiről. Emellett osztályfőnöki órákon a diákoknak szintén sokféle ismeret átadunk – részletezte Bede Gábor. Arról is szót ejtett, hogy a modern eszközök bevonásával még inkább élménnyé tehető a keresgélés folyamata. Egy-egy pályaválasztási napon vagy kiállításon virtuális szemüvegek, szimulátorok segítségével biztosítanak lehetőséget a fiataloknak a szakmák kipróbálására.

A szolnoki Kocsis Viktor gépészmérnökként dolgozik. A fiatalember nagyjából tizenöt éve foglalkozott a nyolcadikos továbbtanulási kérdéssel.

– Számomra nagy segítség volt a pályaválasztási teszt és az azt követő személyes tanácsadás. Nehéz ennyi idősen határozottan látni, hogy merre menjen az ember. Számomra a mérnöki pálya körvonalazódott, azóta is sikeresen haladok ezen az úton. Úgy gondolom, meghatározó lehet egy ilyen alkalom, és akár egy életre szólhat az akkor meghozott döntés – részletezte. Hozzátette, hogy szerinte ma még több a lehetőség ezen a téren is, így a diákok ne féljenek nyílt napokra, pályaválasztási eseményekre menni, és kérdezni, tájékozódni.

A számítógép is megoldást kínál

A pályaválasztási tesztek szintén gyakran jelentenek megoldást a fiatalok számára. Ma már igen modern, virtuális formában tölthetik ki ezeket. A kérdéssor alapos, így akár harminc, negyven percnyi elfoglaltságot is jelenthet. Az elmentett adatokat kiértékelik és hamarosan megérkezik a visszajelzés. Az adott válaszok alapján kirajzolódik egy irány, melyhez nem ritkán intézményajánlás is érkezik. Sőt! Akár önismereti kalandjáték formájában is képet kaphatnak a számukra legmegfelelőbbnek tűnő irányokról.