Modern köntösbe öltöztették Albrecht Dürer alkotásait a diákok

Országos szakmai összefogásra kérte az iskolákat a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete Albrecht Dürer születésének ötszázötvenedik évfordulóján, hogy méltó módon emlékezzenek meg az 1471. május 21-én született magyar származású művészről. Ennek apropóján a szolnoki Magiszter Alapfokú Művészeti Iskola (MAMI) végzős diákjai alkotásaikkal idézték fel a reneszánsz festőművész világát tanáraik – Páncsics Edina és Györe Zoltán – segítségével.

Ezt ne hagyja ki! Vízosztás és párakapu nem fér bele a baloldaliságba

A fiatalok a Szolnoki Művésztelep ARTjáró elnevezésű eseményére is meghívást kaptak, ahol az elkészített munkákat bárki megtekintheti július másodika és harmadika között. A diákok létrehozták Dürer „fáját”, mely az idő múlását jelképezi, a művésztelepen látható alkotások közül több híres grafikáját is átdolgozták. A világhírű művész önarcképét is megcsodálhatjuk majd, ami nagyon pontos megfigyelésen alapszik. Ugyanis arca mereven szembenéz velünk, kézmozdulata pedig olyan, ahogyan Jézust szokták ábrázolni. A festmény fekete alappal, a röntgenhez hasonló technikával készült.

– A rajz tagozatra járó fiatalok számára mindez kiváló alkalom, hogy közelebb kerülhessenek a művészethez, és egy kicsit elmélyedjenek Albrecht Dürer munkásságába – tette hozzá Páncsics Edina rajztanár.

– A mai fiatalságot új technikai megoldások alkalmazásával, kísérletezésekkel keverve, a tér átrendezésével és újfajta alkotói módszerekkel szólítottuk meg. Ez előhozza belőlük a kreatív megoldásokat és az együtt gondolkodást.

A művésztelepre látogatók Dürer Melankóliájának parafrázisát és interaktív képét is megtekinthetik. Rejtélyes szimbólumai és sokrétű jelentése miatt a művészettörténet egyik legtöbbet elemzett alkotása, mely 3D formában látható majd. A fiatalok egy tizenkét részes mozaikjátékként alkották meg a művész Rinocéroszának fametszetét is. Ez az alkotás arról híres, hogy egy ismeretlen alkotó leírásából készítette el a művész a számára még idegen állatot. Láthatunk majd a festőről készült úgynevezett linómetszeteket is, melyek nagyszerűen mutatnak a gyönyörű zöld környezetben a nylonra nyomtatott formák miatt.

– Mindent együtt dolgoztunk ki, a művésztelepen pedig választottunk egy teret, ami alkalmas lesz a diákok munkájának kiállítására. Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy a legnehezebb az installáció felállítása, illetve a gondolat átadása, hogy mit fejezünk ki és mit üzenünk a látogatók számára – folytatta a tanárnő. – Szeretnénk, hogy Dürer és az általa készített grafikák ezáltal is megújuljanak!