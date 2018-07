Modern városrésze lesz Szolnoknak a Véső út és környéke

„Minden tervdokumentáció, engedélyezés és pénzügyi háttér rendelkezésre áll a Véső úti városrész-rehabilitációs projekt teljes körű megvalósításához” – jelentette be kedden Szalay Ferenc polgármester az átépülő MÁV sportlétesítménynél tartott helyszíni sajtótájékoztatóján.

Azáltal vált „kézzel fogható” bizonyossággá, hogy a Véső úti projekt összes fejlesztési elemére megvan a pénzügyi háttér, miután a Magyar Közlönyben a napokban megjelent az a nyilvános információ, miszerint a magyar kormány az állami költségvetésből 1 milliárd 459 millió forinttal támogatja a szolnoki Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztését.

A forrást a Modern Városok Program kerete biztosítja a jász-nagykun-szolnoki megyeszékhely beruházásához. A Magyar Közlöny szerint az idei állami költségvetést 750 millió forint terheli a megítélt összegből, a jövő éviből pedig 709 millió forinthoz jut Szolnok.

„A megyeszékhely legalább 25 éve azért küzd azért, hogy saját fenntartásában tudhassa a Véső úti sporttelepet és a hozzá tartozó fürdőlétesítményt.

A kormány döntésének értelmében a város végre megkapta a korábban a Magyar Államvasutak tulajdonában lévő Véső úti sporttelepet” – jelentette be 2014 őszén Szalay Ferenc polgármester az akkor szintén helyszínen tartott sajtótájékoztatón.

Mint magyarázta, tulajdonképpen ez a döntés szükségeltetett ahhoz, hogy a város ezen részén megkezdődhessen a jelentős beruházás a térségi fejlesztésekhez.

A városvezető a mostani sajtótájékoztatóján elmagyarázta, hogy több elemből áll, több pályázati forrásból tevődik össze, mégis egységet képez az az összességében mintegy négymilliárd forintot meghaladó ráfordítással megvalósuló városrészrehabilitációs komplex fejlesztési projekt, amely a sportcsarnokával és a sportszállójával együtt a Véső úti sportlétesítményt, a strandfürdőt, illetve a térséget érinti.

A Magyar Közlönyben most megjelent, a Modern Városok Program által Szolnoknak szánt összeg elsősorban a MÁV-strand felújítását, átépítését jelenti. A „Pipa” és az 50 méteres medence megmarad, de a nagylelátót le kell bontani, hiszen életveszélyessé vált.

Ugyanez ez a sors vár a szintén romos állapotú öltözősorra is. A gyermek- és gyógymedencéket felújítják, valamint az úszómedence mellé építenek egy új tanmedencét. A strand nem csak a felhőtlen szórakozás helyszíne lesz, hanem a gyógyulásé is, hiszen vízi mozgásszervi rehabilitációnak is otthont ad.

A programhoz illesztett két TOP-os pályázatból pedig megújul a MÁV-vendéglő, amelynek része egy új sportszálló megépítése is, valamint az ökölvívók és a birkózók is új csarnokokat kapnak.

Továbbá kötelező elem egy ekkora fürdő- és sportlétesítmény mellé egy méretes parkolótér kivitelezése is. A Véső úti sportkomplexum jobb megközelítése érdekében a városrészben út- és kerékpárút-fejlesztést hajt végre az önkormányzat.

A sportlétesítményt nem csupán kétkerekűvel lehet megközelíteni az új kerékpárúton. A József Attila és a Temető út találkozásánál, a Penny Market áruház felől egy bevezető utat hoznak létre, amelyen autóbuszjárat is közlekedik majd a Véső úthoz.

A B. Nagy Pál sportcsarnok ráépítéses felújítása már javában zajlik. E projektre vonatkozóan két TAO-s pályázatból, illetve a Magyar Vívó Szövetség támogatásából egyrészt megújul a több sportágat is kiszolgáló sportcsarnok, továbbá annak öltözőrésze és a szociális helyiségek is.

Az épület tetejére egy új vívócsarnokot építenek. A Szolnoki Atlétikai Centrum kialakítása a régi lelátó és öltözőépület lebontásával már korábban megkezdődött. Helyükre új épületet húznak fel, az eddig hatsávos rekortánt 8 sávosra bővítik, ezzel együtt korszerűsítik a futófolyosót is.

Ezt az építményt meghosszabbítják, így helyet kapnak benne öltözők és irodahelyiségek is. A Szolnoki Atlétikai Centrum a Magyar Atlétikai Szövetség által jóváhagyott tervek szerint épül meg, amelyben korosztályos nemzetközi atlétikai versenyeket, illetve felnőtt magyar bajnokságot is rendezhetnek.

A további fejlesztési elem a Regionális Atlétikai Játék Tér (R.A.J.T.) projekt, melynek célja a jelenleg rossz állapotban lévő környék fejlesztése. A terület teljes infrastrukturális fejlesztése során megtörténik a csapadék-vízelvezetési rendszer kiépítése, illetve a parkolási rendszer megteremtése is.

Szalay Ferenc hangsúlyozta, hogy a fejlesztési elemeket folyamatosan, ütemterv szerint építik ki az elkövetkező 1-2 évben, s „állítják” üzembe. Az utolsó kapavágás várhatóan 2020 elején-közepén lesz.