Molinón kérik az embereket az otthonmaradásra Abonyban

Önkéntesek fogtak össze a koronavírus-járvány idejére Abonyban, hogy maszkokat készítsenek a lakossággal leggyakrabban érintkező munkavállalóknak. A védőeszközök gyártása mellett azonban több más kezdeményezéssel is szolgálná a város a helyiek védelmét.

– Múlt héten szerdán kezdték meg az önkéntesek a szájmaszkok készítését az alpolgármester asszony által felajánlott anyagokból. Pénteken pedig már ki is osztották az első darabokat – számolt be az akcióról a polgármesteri hivatal sajtóreferense. Lőrinczy Veronika elmondta, eddig mintegy negyven helyszínre, elsősorban nagyobb üzletekbe, nagy országos áruházláncok boltjaiba vitték ki a maszkokat. Ám kisebb boltokba, trafikokba is jutott a védőeszközökből.

A szóvivő hangsúlyozta, a maszkokhoz a helyiek is hozzájuthatnak, első körben azonban azokra fókuszáltak, akik munkájuk során a legtöbbször érintkeznek emberekkel, tehát kiváltképp veszélyeztetettek.

– A későbbiekben próbáljuk mindenki igényeit kielégíteni. Közösségi oldalaink remek lehetőséget biztosítanak számunkra a lakossággal való kapcsolattartásra. Itt segítünk az abonyiaknak a maszkokkal is – folytatta.

Társas közösségi események gyakorlatilag már egyáltalán nincsenek Abonyban a vészhelyzet kihirdetése óta. Az abonyiak otthon tartásán pedig nem csak a polgármesteri hivatal munkálkodik, mások is egyre-másra segítik a koronavírus elleni védekezést. Mi több, hadrendbe állították a nemrégiben kifejlesztett városi mobilalkalmazást, az Abony App-ot is, ahol az aktuális fejleményekről tájékozódhatnak a lakók. A hatékony fellépés azonban nem működne áldozatkész önkéntesek nélkül.

– Amikor jelezték, hogy maszkok varrására önkénteseket keresnek, azonnal jelentkeztem. Természetes dolog volt számomra, hogy segítek – vette át a szót Kánya Erika, aki nemrég az egyik helyi pékségnek vitt el huszonegyet a védőeszközökből. Elmondta, folyamatosan varrják a maszkokat, mivel bőven van igény rájuk. A munkát pedig városszerte harmincan, szabadidejükben végzik.

Erika ezután arról beszélt, eddig mintegy négyszáz maszkot készítettek el, a pontos számot viszont már nehéz megmondani.

– Rászoruló családoknak is gyártunk maszkokat, melyeket nyilvánvalóan ingyen adunk. Nem állunk le. Amíg szükség van rám, segítek. Világéletemben önkénteskedtem, nálam ez már alapfeladat. Ebben az időszakban az a legfontosabb, hogy vigyázzunk magunkra, egymásra. És persze, hogy maradjunk otthon! – zárta szavait a hölgy. Hozzátette, hogy feladatkörébe tartozik emellett az idősek ellátása, a bevásárlás is.

Az önkormányzat tájékoztatott, a kormány, valamint az operatív törzs intézkedéseivel összhangban hozzák meg a helyi döntéseket. A polgármesteri hivatalban és az okmányirodában lecsökkentették a személyes ügyfélfogadást, az ezzel kapcsolatos felhívásokat folyamatosan közzéteszik.

Lőrinczy Veronika szerint a hivatali kommunikáció eléri a célcsoportot, a lakosság figyelemmel kíséri, és a nagy többség magára nézve is kötelezőnek érzi az abonyi közleményekben foglaltakat.

– Az otthon maradt időseknek huszonnégy órában elérhető telefonszámon van lehetőségük kommunikálni. A karanténban lévőknek a helyi önkormányzat gyógyszereket, élelmet vásárol – tudtuk meg.