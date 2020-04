Mosható maszkokat osztottak Csataszögön

A koronavírus elleni védekezés jegyében, minden háztartásba két darab, többször használatos, azaz mosható, vasalható szájmaszkot (tájékoztatóval együtt) juttattak el az önkormányzati dolgozók.

A maszkmennyiség felét varratták, másik felét önkéntesek készítették. A varrásból Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester is kivette részét, aki otthoni varrógépén – a településvezetői teendői mellett – ötven maszkot gyártott le.

A helybéli Fodor Mihályné is jeleskedett a maszkvarrásban, jó néhány darabot köszönhetnek neki a szögiek. Emellett egy-egy nagykörűi óvodai alkalmazott is jó pár darabot bocsátott a falu rendelkezésére. A kiosztott adagon túl is akadnak még további maszkok. Ha valamelyik családnak szüksége lenne rá, kérhet.

Ezenfelül tartaléknak száz darab egyszer használatos fajtával is készültek. Továbbá kétnaponta fertőtlenítik a buszmegállót, a bolt környékét és a polgármesteri hivatal területét is.