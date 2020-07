Mosolyogva járták az örömtáncot az idősek Szolnokon

A mozgás és az öröm jegyében telt a péntek délelőtti rendezvény a Kossuth téren, ahol Karanténzáró Örömtáncot tartottak.

A Szenior örömtánc csoportok koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet feloldása örömére gyűltek össze, s ropták végre együtt. „Szabad rontani, de a mosoly akkor is maradjon meg az arcotokon”, hangzott el a köszöntőben, amit az idősek be is tartottak.

Jókedvűen, mosolyogva léptek jobbra, balra, keresztbe, táncukkal szinte kedvet csináltak a nézelődőknek. Az örömtáncon négy szolnoki, egy tószegi és egy szajoli csoport vett részt, s vendégként érkezett egy budapesti társaság is. Mindannyian egyetértettek abban, hogy jó érzés adni valamit, jelen esetben örömet, különösen az elmúlt hónapok nehéz időszaka után fontos ez.

Mindezt Szolnok polgármestere is megerősítette, aki köszöntőjében kiemelte, hogy nagyon jó, hogy az idősebb korosztály úgy gondolkodik, hogy segítik egymást és másokat is. Emellett önmagukat is, hiszen a mozgás kiváló egészségmegőrző tevékenység.

– Köszönöm, hogy itt lehetek, de azt sokkal inkább köszönöm, hogy önök itt vannak – szólt hozzájuk.