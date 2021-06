Mostantól tábla is jelzi, hogy madárbarát a fegyverneki művelődési ház

Nemcsak a kultúrához, de a természethez is közelebb kerülhet az, aki ellátogat a fegyverneki művelődési házba. Mintegy háromezer négyzetméteres kertje ugyanis több madár- és növényfaj otthona.

– Rengeteg fecskefészkünk van, természetesek és mesterségesek is. A fecskék mellett feketerigók, széncinegék és házi verebek is szívesen telepednek meg az udvarunkon, hiszen változatos fafajták díszítik. Van örökzöld, hársfa és juharfa is, emellett bokros és füves területek, melyek ideálisak többfajta madár számára – tájékoztatta hírportálunkat Molnár Barna, a Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója.

Az intézmény 2019-ben csatlakozott a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárbarát munkahely nevű programjához, egy évvel később nyerte el a címet. A napokban pedig megérkezett az ezt jelző tábla is, melyet az épület falára helyeztek ki.

– Azért csatlakoztunk a programhoz, mert így a természethez is közelebb kerülnek azok, akik meglátogatják az intézményünket. Ez a gyerekek számára is nagyon hasznos, hiszen megfigyelhetik a madarakat, de azoknak a felnőtteknek is kikapcsolódást nyújthat, akik más városból érkeznek hozzánk. Emellett nekünk, dolgozóknak is élmény hallgatni a madarak énekét – mondta az intézményvezető.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tíz éve indított Madárbarát kert nevű programjához országosan eddig legalább ötezren csatlakoztak, óvodák, iskolák, magánszemélyek és munkahelyek is.

A címhez különböző kritériumoknak kell megfelelni, ilyenek például a különböző magasságokba kihelyezett odúk, madáretetők és itatók.