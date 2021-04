Mostantól telefonról is megvehetjük a szolnoki buszbérleteket

A MÁV-Volán-csoport közös fejlesztéseinek köszönhetően április 1-jétől már a szolnoki helyi autóbusz-bérleteket és napijegyeket is meg lehet váltani a MÁV applikációjában és a MÁV-START pénztáraiban. Az utasok számára így gyorsabbá és egyszerűbbé válik a vásárlás.

A MÁV mobilalkalmazása 2020 nyarán bővült a térségi és városi jegyek menüponttal, amelyben több városi és térségi bérlet mellett idén április 1-jétől már nyolcféle szolnoki termék is elérhető. Az utasok a teljes árú, összvonalas havi és heti bérletek, a kombinált összvonalas havi bérletek, valamint a kedvezményes, összvonalas és kombinált összvonalas tanuló- és nyugdíjasbérletek mellett az összvonalas napijegyeket is megvásárolhatják a MÁV applikációban – tájékoztatta hírportálunkat a MÁV Zrt.

A helyi buszjáratokra szóló bérleteket, az összvonalas elővételi napijegyeket és az elővételben váltott menetjegyeket a vasútállomás jegypénztáraiban is meg lehet venni mostantól.

Dr. Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója visszamutatott a várossal való szoros együttműködésre.

– A vasúttársaság és Szolnok múltja sok évre nyúlik vissza, hiszen több mint 173 éve nyitott meg a Pest-Szolnok vasútvonal. A várossal most is szoros együttműködésben dolgozunk, gondoljunk csak a szolnoki járműjavítóban zajló sokrétű munkára, ami a saját fejlesztésű IC+ kocsik által a hazai vasúti gépgyártás központja lett.

– A mostani szolgáltatás fejlesztés is a jövő felé mutat, hiszen a MÁV-Volán-csoport kiemelt célja, hogy létrejöjjön az egységes jegyrendszer, melynek egyik lépése, hogy a városi helyi autóbusz-bérletek is elérhetővé válnak a MÁV applikációban. Terveink szerint 2022-re bevezetjük az összehangolt menetrendi kínálatot jelentő egységesített menetrendet, utasaink a közös bérlet- és jegyértékesítő felületen vehetik majd igénybe szolgáltatásainkat, valamint az összekapcsolt forgalomirányítás és utastájékoztatás is megvalósul. Szolgáltatásaink fejlesztésének köszönhetően utasaink számára vonzóbbá és versenyképesebbé tehetjük a közösségi közlekedési eszközöket, bízva benne, hogy egyre többen válasszák a környezet- és utasbarát közlekedési lehetőséget a jövőben – hangsúlyozta dr. Homolya Róbert.

– Szolnok helyi közlekedésében évente csaknem 260 ezer járatot indítunk 44 autóbuszvonalon, ami több mint 15,6 millió utazást jelent. Egy év alatt 127 ezer darabot váltanak az érintett nyolcféle termékből utasaink, akik ezentúl a praktikus MÁV applikációsn keresztül egyszerűen, kényelmesen vásárolhatják meg a helyi napijegyet és a bérleteket. Különösen nagy jelentősége van ennek most, amikor autóbusz-vezetőink és utasaink egészségének megóvása érdekében ideiglenesen felfüggesztettük az első ajtós felszállást és a fedélzeti jegyértékesítést – vette át a szót dr. Pafféri Zoltán, a Volánbusz elnök-vezérigazgatója.

– Szolnok egy közlekedési csomópont, ahol áthalad az ország legforgalmasabb vasútvonala is. A vasúti és a közúti személyszállítási szolgáltatások összekapcsolása rendkívül fontos és előremutató döntés, csak üdvözölni tudom, hogy az itt élők is láthatják és élvezhetik a modern technika előnyeit. Városunkból sokan ingáznak a fővárosba dolgozni, a diákok járnak az egyetemekre, számukra ez egy tökéletes és kényelmes lehetőség! A járvány időszakában pedig az internetes vásárlás nagyban segítheti a koronavírus terjedésének lassítását is – emelte ki Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere.