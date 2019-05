Mozgássérült terepsportot honosítanának meg Szolnokon

„Tájékozódj és gurulj” elnevezéssel hirdette meg az idei családi majálisát az Én Is Vagyok! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete. A közelmúltbeli, Tiszaligetben megtartott nagyszabású rendezvény azért volt különleges, mert a résztvevők egy nálunk még kevéssé ismert, Trail-O nevezetű sportággal ismerkedhettek meg, sőt, bemutató jellegű versenyen össze is mérhették ügyességüket.

A Trail-O a tájfutás fogyatékkal élők képességeihez igazított változata. Míg a tájfutóknak a terepen kihelyezett pontokat kell megtalálniuk, addig itt a térkép és tájoló segítségével meg kell keresni az állomásokat, és az onnan látható kirakott bóják közül kell kiválasztani a feladatokban megjelölteket.

– Budapesten hallottam először erről a sportról, és nagyon megtetszett. Főként azért, mert a természetben űzhető, és a legsúlyosabban fogyatékos emberek is részesei lehetnek. Itt nem a gyorsaság és a fizikai erő számít, hanem a pontosság, a precizitás, a tájékozódási készség, és egyénileg vagy két-három fős csoportban is lehet űzni.

– Tehát egy olyan szabadidős és csapatépítő sport, ami mindenki számára élmény és örömforrás lehet – hangsúlyozta Fehérváry Tünde, az egyesület elnöke. – Szeretnénk ezt a különleges szabadidős tevékenységet széles körben megismertetni a mozgásfogyatékos emberekkel. Hosszú távú tervünk Szolnokon létrehozni egy Trail-O csapatot, melynek a tagjai a későbbiekben akár nemzetközi versenyeken is képviselhetik városunkat.

A pályát a Turisztikai és Szabadidő Központ területén jelölték ki. A terepet a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség Trail-O szakágának képviseletében Miháczi Zoltán rendezte be, és a Szolnoki Honvéd SE Tájfutó Szakosztályában tevékenykedő Veresné Sipos Etelkával együtt a sporttal most ismerkedő versenyzőknek is segített a terepen boldogulni.

Szép számban vágtak neki a pályáknak a versenyzők, kerekesszékkel, mankóval vagy a nélkül, illetve segítővel. Az újszerű feladat eleinte sokaknak feladta a leckét, legtöbbjük korábban sosem tájékozódott még térképpel.

– A mozgásukban korlátozottak számára ez egy nagyon jó sportolási lehetőség, a szellemet és a testet is megmozgatja. A tájékozódási feladatot ugyanúgy meg tudják oldani, mint az ép társaik – fejtette ki Veresné Sipos Etelka.

– Kezdetben azt mondogatták a résztvevők, hogy ők ezt nem értik, de végül annyira belejöttek, hogy a harmadik állomástól sokan nem is kérték már a segítséget.

Nagyon fogékonyak és érdeklődők voltak, látszott rajtuk, hogy élvezik, és ez nagyon jó. Biztos lesz közöttük, aki a későbbiekben versenyszerűen fogja űzni ezt a sportot.

Megkérdeztünk kerekes- székes versenyzőket is, hogy tetszett nekik e kihívás.

– Nagyon tetszett a pálya! – lelkesedett a kerekesszékes Domokos Heni. – Három feladat volt, az elsőnél a térképet még nem nagyon néztük, de amikor már egyszerre figyeltünk a feladatra és a térképre, úgy már jól ment a bójakeresés. De azért még nem biztos, hogy bevállalnám a versenyzést, mivel a jelkulcsokat még nem tudom fejből. De nagyon élveztem, mindenképpen szeretnék még ilyenen részt venni.

– Jó volt ez a verseny, csak épp mikorra befejeztük, akkorra értettem meg igazán, hogyan kellett volna ezt csinálni – árulta el Kósa Károly. – Nem voltam még ilyen pályán, és az elején az ismertetőről is lemaradtam, így abszolút újdonság volt számomra. Az első állomáson rá kellett jönnöm, mit is kell figyelnem és mihez képest. Egyébként tudok tájékozódni, Moldváig elvezettem már autót térkép nélkül, de itt teljesen másképp kellett boldogulni.

– Kimondottan érdekes volt – vélekedett Pulai Erika, akitől nem idegen a sport, hiszen para kajak-kenuzik. – A térképet ismerem, de a jelkulcsokkal még nem találkoztam, a mindennapi életben pedig nem igazán van szükségem arra, hogy térképpel tájékozódjak. Ha lesz rá lehetőség, szeretnék több hasonlón is részt venni, akár versenyezni is, amennyiben az időm engedi, a heti három edzés mellett.

Gyárfás Edit unokájával, Ádámmal együtt vágott neki a pályáknak.

– Ismeretlen volt számunkra ez a terep, de azért érdekes, mert leköti az embert. Először csak mentünk az adott irányba, a megadott pontokon elolvastuk a kérdést, kerestük a bójákat, és úgy gondoltuk, biztos a hozzánk legközelebb eső lesz a helyes választás. Aztán értettük meg, hogy a térképen bejelölt kis köröket kell keresni, és nem mindegy mit, hogyan figyelünk, még a színek is számítanak, a szürke például építmény, a zöld meg bokor… Ha lesz még ilyen verseny, akkor biztos jövünk!

Mint Miháczi Zoltán is megjegyezte, a három körből a másodiknál jutott el oda a többség, hogy ráérezzen a feladatok mikéntjére.

Bár az első szolnoki Trail-O verseny bemutató jelleggel zajlott, azért értékelték a versenyzők körönkénti teljesítményét. A második pályán Domokos Heni is elkönyvelhetett egy győzelmet, Pulai Erika pedig egy második helyezést. A harmadik pályán pedig Gyárfás Editék voltak a legeredményesebbek.

A város is támogatta a programot

Az egyesület e programjukra begyűjtött szavazatok alapján szerzett támogatást az első verseny megrendezésére. Az eseményt Szolnok is támogatta, így a győzteseknek járó serleg mellé ajándékcsomagokkal is meglephették a helyezést elérőket és a résztvevőket.

A Trai-O verseny mellett a Gördögök SE jóvoltából a Campus előtti téren felállított pályán közlekedési ismereteikről adhattak számot a résztvevők. A gyerekeket – hiszen családi napról volt szó – és a versengéstől távol maradókat pedig kézműves-foglalkozás várta.