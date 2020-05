Mozitermet alakítanak ki Mezőtúron

Továbbra is haladnak a felújítások a városban. A Petőfi utcai színházterem sorsát sokan kísérik figyelemmel, Herczeg Zsolt polgármester a napokban adott tájékoztatást a beruházással kapcsolatban.

– Noha hosszú csend övezte a fejlesztést, nem jelenti azt, hogy nem valósulnak meg a tervek. Korábban néhány hónapot várnunk kellett egy változási kérelemre, amit megkaptunk, elkezdődhet a kivitelező kiválasztása. A költségvetést is folyamatosan tanulmányozzuk, a moziterem kialakítására és a színházterem felújítására pedig pályázati forrásunk is van. A kivitelezéshez biztosítanunk kell önerőt is – részletezte a polgármester. Hozzátette, a jelenlegi állapotok szerint a munkálatok megkezdésére a következő év első felében kerülhet sor.

Ezen túl a belterületi utak javításáról is szót ejtett. Kiemelte, hogy hamarosan elkezdődnek a veszélyesebb ütőkátyúk javításai.

– A strand ügyében is sok megkeresést kaptam. Törekszünk a megnyitásra, ám a gyógymedence vizének fertőtlenítésére még keressük a megfelelő megoldást, hiszen ez esetben nem alkalmazható a klóros eljárás. A többi kültéri medence az időjárás függvényében remélhetőleg hamarosan megnyílhat – részletezte.