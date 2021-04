Műfészek várja a fecskéket Rákóczifalván

Az utóbbi húsz évben drasztikus mértékben, több mint ötven százalékkal csökkent hazánk fecskeállománya. Megyénk lakosai is tapasztalhatják, hogy jóval kevesebb villás farkú madár szeli a levegőt, és évről évre mind több fecskefészek marad gazdátlanul. Ezért is üdvözlendő minden olyan kezdeményezés, mely e hasznos és védett madárfaj költését segíti elő.

Ezt ne hagyja ki! Továbbra is uszít a baloldal a sikeres oltási program ellen

Öt mesterséges fecskefészket helyeztek ki a napokban a kisvárosban. A polgármesteri hivatal épületénél, valamint a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde udvarán várja új fészkelőhely az érkező fecskéket. Ez utóbbi azért is jelentős, mivel a beköltöző fecskepár életét, a fiókák fejlődését az intézménybe járó gyerekek is napi szinten nyomon követhetik.

– Rákóczifalván korábban rengeteg fecske volt, ma már itt is töredékükkel találkozhatunk. Pedig a biológiai egyensúly fenntartásához szükség van rájuk – mutatott rá dr. Korpásné Horváth Ildikó, a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője.

– Mi kedveljük ezeket a madarakat. Polgármester úrral közösen gondoltuk ki, hogy jó lenne fecskefészkeket elhelyezni, és mi is éltünk ezzel a lehetőséggel.

Az intézményvezető elmondta, a fészkek jó szolgálatot tehetnek azért is, mert intézményük pedagógiai programjának része, hogy a gyerekek közvetlen környezetükben szerzett tapasztalatokból ismerjék meg a természeti értékeket. Hiszen így lehet megalapozni, hogy kialakuljon náluk a környezettudatos magatartás.

– A pandémia miatt most elmaradtak a közös séták is, melyeken megfigyelhetik az élővilág jelenségeit. A fecskék megfogyatkozása miatt ezt a madárfajt nem is nagyon láthatják, fészek sincs a környéken. Tanulnak a költöző madarakról, de csak gólyát tudtunk nekik mutatni. Régebben meglátogattunk többek között a fecsketelepet is, de a járványhelyzet miatt erről le kellett mondanunk. Bízom benne, hogy a mesterséges fészkeknek lesz majd lakója – mondta az intézményvezető.