Mutatjuk, mennyivel nőtt a fertőzöttek száma a Jászkunságban

Héttel nőtt a pozitív teszttel rendelkezők száma kedd reggelre Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

Ezt ne hagyja ki! Milliárdokon ülnek, miközben a kormányra panaszkodnak

Ahogy azt megírtuk, 117 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 806 206 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 17 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 883 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 718 577 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 57 746 főre csökkent. 591 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 63-an vannak lélegeztetőgépen.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 278 680 közülük 4 027 056 fő már a második oltását is megkapta. Magyarország továbbra is a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság 54%-a már megkapta az oltást, szemben az uniós 40%-os átlaggal. A regisztráltak száma 5 millió 294 ezer fő és 92%-uk már fel is vette az oltást. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos.

A koronavirus.gov.hu kedd reggeli adatai szerint Jász-Nagykun-Szolnok megyében héttel nőtt az igazolt fertőzöttek száma, így a járvány kezdete óta már 25 681 főt regisztráltak koronavírus-fertőzéssel a Jászkunságban.

A koronavírussal kapcsolatos további híreinket itt olvashatja: