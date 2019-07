Nagy az érdeklődés megyénkben az új családtámogatások iránt

Július elsején lépett életbe a családvédelmi akcióterv kapcsán a babaváró hitel, a falusi csok és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása. Az intézkedések hatására a vidéki ingatlanpiac fellendülését várják a szakemberek. A vásárlás mellett korszerűsítésre is igényelhető összeg kétgyermekesek esetén 1,3 millió forint, amit a családok fűtési rendszer korszerűsítésére, hőszigetelésre, egyéb felújításra vagy bővítésre használhatnak fel.

Megyénk tizennégy kormányablakában és a családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályokon egyaránt töretlen az érdeklődés a családvédelmi akcióterv részleteiről. Július elsején ugyanis életbe lépett a babaváró hitel, a falusi csok, a jelzáloghitel részleges kiváltása és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása. Az érdeklődő ügyfelek száma a napokban meghaladta az ezernégyszáz főt, ebből már ötszáznyolcvanhárom hatósági bizonyítványt ki is adtak. Az elmúlt hetekben a legnagyobb érdeklődés a babaváró támogatás iránt mutatkozott – tudtuk meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal illetékes munkatársától.

– A falusi csok a családok otthonteremtési kedvezményének egy speciális fajtája, ami a kormány által megjelölt kétezer-ötszáz településen lévő házak vásárlásához és felújításához nyújt vissza nem térítendő támogatást. Egyszerű vásárlásra nem használható fel az összeg, csak korszerűsítéssel egybekötve, így a rendelkezés a rosszabb állapotú tanyákat, lakásokat és házakat hozza helyzetbe a piacon, amelyek ára jellemzően nyomott, hiszen jelentős ráfordítás szükséges ahhoz, hogy kényelmes otthon váljon belőlük – mondta Kun Tünde, a Kossuth téri Gesztenye Ingatlaniroda vezetője.

A vásárlás és korszerűsítés kapcsán három gyerek esetén tízmillió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető, melynek maximum a fele fordítható vásárlásra, de további kedvezményes hitel felvételére is van lehetőség. A felújítást az igénylést követő három éven belül számlával kell igazolni.

– A babaváró hitel egy szabadon felhasználható személyi kölcsön típus, amely a gyermekvállalás feltételeinek megteremtését segíti, a harmadik gyermek érkezésekor a teljes fennmaradó összeget elengedi az állam. A felvehető összeg maximum tízmillió forint, mely a lakáshitelek önerejébe hetvenöt százalékig bevonható. De egy jövedelmező vállalkozási ötlet beindításához is jól jön ez az összeg, mely az évek alatt kitermeli a törlesztőrészletet – magyarázta a szakember.

E két intézkedés megyénkben is fellendíti az ingatlanpiacot. A falusi csok listára ötvenhárom település került fel a Jászkunságból. De mire elég egy, illetve két gyermek vállalása esetén ez az összeg? Hatszázezer forint nem tűnik túl nagy segítségnek, a kétmillió-hatszázezer forint, amellyel a kétgyermekeseket támogatják, már jobban hasznosítható, de ez még mindig csak egy fél ház árát fedezi a kevésbé népszerű településeken.

Tiszakürt polgármestere, dr. Kiss Györgyné is reméli, hogy családalapítás előtt álló fiatalok költöznek a faluba.

– Eladó házak vannak, nagyon várjuk, hogy meginduljon a letelepedés iránti igény – hangsúlyozta a faluvezető. Az internetes források szerint ötven-hatvanezer forintos négyzetméteráron vásárolhatunk házat a tiszazugi településen, így öt-hat millió forintért már egészen nagy alapterületű otthont vehetünk magunknak. A falusi csok kedvezményes hiteligénylése után még a felújításra is jut elegendő tőke.

– Besenyszög, Zagyvarékas és Tószeg egyébként is kedvelt célpontja a házvásárlás előtt állóknak – emelte ki Kun Tünde.

– Ezeken a településeken már most is több mint százezer forintra esik a négyzetméterár. Az eladók és a vevők is kivártak, míg életbe lép az intézkedés, az elkövetkezendő hónapokban várható az ingatlanárak további emelkedése is – tette hozzá a szakember.

A vásárlás mellett a listán szereplő településeken a már meglévő házak bővítésére, szépítésére is igényelhető különböző összeg. A kétgyermekes családok esetén ez 1,3 millió forint, amely a tapasztalatok szerint külső szigetelésre, nyílászárócserére vagy fűtés- esetleg fürdőszoba-korszerűsítésre lehet elegendő.

BABAVÁRÓ TÁMOGATÁS

Ki veheti fel a támogatást?

Minden házaspár, ahol a feleség 18 és 40 év közötti, és legalább egyikük 3 év biztosítási jogviszonnyal rendelkezik (a hallgatói jogviszony is annak számít).

Mekkora összeget lehet felvenni?

Maximum 10 millió Ft kamatmentes, szabad felhasználású babaváró támogatást lehet igényelni, de ennél kisebb összeget is fel lehet venni.

Hol lehet igényelni a támogatást?

A bankfiókokban.

Mettől meddig lehet igényelni a támogatást?

2019. július 1-től 2022. december 31-ig.

Mennyi lesz a hitel törlesztőrészlete?

Legfeljebb havi 50 ezer Ft, amelynek a futamideje 20 év.

A hitel igénylésekor meg kell jelölni, hogy mire fogják majd felhasználni?

Nem.

NAGYCSALÁDOSOK AUTÓVÁSÁRLÁSI PROGRAMJA

Kik vehetik igénybe a támogatást?

A három- vagy többgyermekes nagycsaládosok, ­illetve azok is, akiknél úton van a harmadik gyermek.

Milyen autót vásárolhatnak kedvezményesen a nagycsaládosok?

Legalább hétszemélyes új személyautót.

Mekkora támogatást igényelhetnek a nagycsaládosok az autó vásárlásához?

2,5 millió forintot, de legfeljebb az autó bruttó vételára felének megfelelő támogatást.

Kell-e bármit visszatéríteniük a nagycsaládosoknak?

Nem, az igényelt összeg vissza nem térítendő támogatás.

Meddig lehet igényelni a támogatást?

2022. december 31-ig.

Csak a teljes vételár összegének megfizetése mellett lehet megvásárolni az autót?

Nem, zárt végű lízinggel is, vagy gépjárműhitellel.

Kell-e vezetői engedély a támogatás igényléséhez?

Ha az igénylőnek nincs jogosítványa, elég, ha házas- vagy élettársának van.

Továbbértékesíthető a megvásárolt autó?

A támogatás igénybevételével megszerzett személygépkocsi három éven belül nem idegeníthető el.

Meg kell-e előlegeznie a támogatás összegét a vásárlónak?

Nem, a támogatás összegét az állam közvetlenül a kereskedőnek utalja.

