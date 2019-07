Nagycsaládosok tölthettek el együtt egy napot

Régiós családi napot szervezett a helyi Nagycsaládosok Egyesülete a közelmúltban a Szent Imre Művelődési Házban, ismertebb nevén a Cserkészházban. A rendezvényen dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő köszöntötte a több mint kétszáz résztvevőt, majd Máthé György esperes plébános beszélt a saját nagycsaládos emlékeiről is.

– Budapestről, de Kelet-Magyarország több településéről, egyebek között Kecskemétről és Monorról is érkeztek az eseményre – tudtuk meg Versegi Mónikától, a szolnoki Nagycsaládosok Egyesületének vezetőjétől. A megnyitón a szolnoki Bozsik család verssel és zenével köszöntötte a nézőket, akik az Újvárosi DSE Ugróköteleseinek műsorát is élvezhették.

A régiós napokat az országban egy időpontban szervezik, az autóvásárlás támogatásának hatására most a hétüléses autók bemutatója is sokakat vonzott, ugyanis hat kereskedés több mint tíz autómárkának számos típusába ülhettek be az érdeklődők.

A Cserkészház udvarán légvár, népi fajátékok és kézműves-foglalkozások is várták a programra látogatókat. A művelődési ház termében a délelőtt folyamán táncházat is tartottak.

A rendezvény karszalagját viselők a nap folyamán ingyenesen látogathatták a Damjanich János Múzeum hat tárlatát, a Galériát, a sorkatonai kiállítást és a RepTárat is. A délutáni tombolasorsoláson értékes nyeremények – például családi mozi-, strand- és kalandparkbelépők, valamint egyhetes gyermektáborozási lehetőség – talált gazdára. A napot Perszy Katica és a Parola együttes műsora zárta.

– Célunk volt, hogy minden család jól érezze magát, kellemesen és hasznosan töltsék el a napot, meghozva a kedvet, hogy visszatérjenek váro­sunkba – mondta az egyesület vezetője.