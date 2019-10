Felelevenedett a Szolnokon is alkotott világhírű szobrász emléke

Egy közismert, ám elfeledett művészről tartott előadást a napokban Juhász Bálint művészettörténész a Damjanich János Múzeumban. A Szolnokon is alkotó festő és szobrász, Borbereki Kovács Zoltán az egész világon híressé vált, a teljes munkássága még sincs feldolgozva.

Festőként kezdte pályafutását Borbereki Kovács Zoltán, aki 1907-ben született Rónaszéken. Mesterei között olyan hírességek találhatóak, mint Vaszary János és Csók István, de római ösztöndíjasként Ferruccio Ferrazzitól is tanult, meglepő módon freskófestészetet.

Borbereki 1933-ban került a Szolnoki Művésztelepre. Ekkor már elkezdett kísérletezgetni a szobrászattal. Alkotásai között később absztrakt és nonfiguratívak is akadtak. Borbereki 1949-től Dél-Afrikában élt, ekkor sem felejtették el azonban a magyarok. Mint az az előadáson elhangzott, amikor a 70-es, 80-as években meglátogatták a hazai újságírók, Borbereki magyarosan gulyáslevessel és túrós palacsintával várta őket.

– Borbereki Kovács Zoltán méltó arra, hogy több nemzet és több város is a saját művészének tartsa – kezdte előadását Juhász Bálint. – Mivel erdélyi születésű, erdélyi magyar, de román képzőművésznek és magyarországi magyarnak is lehet tartani. Emellett budapesti, szolnoki és dél-afrikai alkotónak is. Internacionális vagy kozmopolita képzőművésznek is tekinthető, hiszen Európától az Egyesült Államokig szerepeltek alkotásai a különféle kiállításokon. A művészettörténet szakma sokra tartja, viszont nagy a vita azzal kapcsolatban, hogy a művészeti kánonban hová kell besorolni. Egyesek szerint csak a Szolnoki Művésztelep, ezzel szemben mások úgy gondolják, hogy a Római iskola alkotója volt. Ezenkívül a Képzőművészek Új Társaságába is be lehet sorolni.

A valóság azonban más, hiszen Borbereki valójában sosem akart egyikhez sem túlságosan szorosan kötődni, de mindig követte az aktuális művészeti irányzatokat – világított rá Juhász Bálint, akitől megtudtuk, hogy Borbereki Kovács Zoltán intelligens, udvarias, befogadó ember volt, aki egyszerűen gondolkodott, és mindig a helyzet magaslatán állt, emellett volt egyfajta cinikus humora is. Sosem politizált, és amikor Dél-Afrikában élt, nem támogatta az apartheidet sem, számára ugyanis mindenki egyenlő volt. Valószínűleg még fekete bőrű képzőművészeket is tanított szabadiskolájában.

Ezzel szemben sokszor félreértik a munkásságát. Például a horthysta, fasiszta rezsim művészének tekintik, aki állami megbízásokat kapott. Olyan is akadt azonban, aki munkásmozgalmi művésznek tartotta, hiszen számos alkotása munkásembereket ábrázol.

Arról, hogy Borbereki miért váltott át a festészetről a szobrászatra, három anekdota kering. E szerint Vaszary János, Csók István vagy Aba-Novák Vilmos mondta neki, hogy jobb szobrász lenne belőle, mint festő.

Ő maga pedig azzal magyarázta ezt, hogy néha úgy érezte, „az ecset túlságosan könnyű, feminin szerszám”, és olyan ellenszegülő anyag kell neki, amelynek „izomból neki lehet esni”. Borbereki úgy gondolta, egy művésznek reggeltől estig dolgoznia kell, és meg kell szenvednie az elismerésért. Ars poeticája is úgy hangzott, hogy „A művész keveset beszéljen, és sokat dolgozzon.” Ezt élete végéig be is tartotta.

– Borbereki szétszóródott hagyatékkal rendelkezik. Rendszeresen feltűnnek alkotásai az európai, de az izraeli aukciókon is. Azon szobrok egy bizonyos részéről pedig, amelyek Magyarország köztereit díszítik, az átlagember nem is tudja, hogy ő készítette. Például a budapesti Szent István parkban felállított Zsákhordó az ő alkotása, de a Rákoskeresztúri új köztemető 7. parcellájában található Magyar Golgota is az ő keze munkája. A budapesti Madách-házak mellett is úgy mennek el a turisták, hogy nem tudják, a kapu két oldalán látható domborműveket ő készítette. Sajnos számos olyan Borbereki-mű is van, ami lappang vagy elpusztult – tette hozzá Juhász Bálint.

Két évvel ezelőtt hírportálunkon is beszámoltunk arról, hogy Pogány Gábor Benő szolnoki szobrászművész milyen kincsre bukkant a művésztelepen. Borbereki egyik alkotása került elő félig a földbe süllyedve, egy márványból faragott, egész alakos szobor a megye egyik legjelesebb főispánjáról, Roffi Borbély Györgyről. A háború előtt Tiszaroff közterét díszítő mű azonban sajnos fej nélkül került elő.

Borbereki számos szállal kötődik Szolnokhoz, például itt vette feleségül 1933-ban Sebeök Erzsébetet. Nem tudjuk, hogyan került a Szolnoki Művésztelepre, de 1933 és a 40-es évek eleje között szinte az összes szobrászi megbízást Szolnokon ő nyerte meg. Ennek részben az volt az oka, hogy jó kapcsolatokkal rendelkezett, és bejáratos volt a jómódú polgárok lakásába is. Egyik leghíresebb alkotása a Kubikus, amely igazából egy munkásfiú, hiszen ásót tart a kezében. Ehhez modellként egy tenyeres-talpas inas szolgált, akit Tenyeri Józsefnek hívtak, és a szolnoki Hunyori családnál szolgált.

Borbereki a Kubikus nevet viselő alkotásával 1937-ben a párizsi Világkiállításon elnyerte a szobrászati nagydíjat. Így a magyar pavilonban a legnagyobb elismerést ő kapta. A szobrot sajnos 1945-ben ledöntötték a kubikusok, ugyanis sértőnek találták. Érdekes, hogy Tenyeri József is részt vett ebben az akcióban, holott róla mintázták az alkotást.

A szolnoki Tisza Szállónál található, Halas lány nevet viselő szobor is igen népszerű. Számos esküvői képen feltűnik, hiszen az ifjú párok kedvenc fotóhelyszíne. Ezt is Borbereki készítette, mint ahogy a besenyszögi hősök emlékszobrát is.

– A művész első megvalósult szolnoki szobrászati pályamunkája azonban Verseghy Ferenc mellszobra volt, amit 1934-ben állítottak fel a Verseghy parkban. Az eseményről egy videó is fennmaradt, amelyen Borbereki is látható. Hosszú hajával és bajuszával kicsit lázadónak tűnik, valószínűleg a kor hippijének tartották. Ezzel szemben nagyon csendes, visszafogott ember volt – árulta el Juhász Bálint.

Borbereki mindenképpen azt akarta, hogy Szolnokon temessék el, és így is történt. A köztemetőben helyezték örök nyugalomra 1992-ben. Az urnasírját díszítő domborművet, amely a Magyar Golgota című munkáját ábrázolja, Pogány Gábor Benő készítette. Borbereki urnáját azonban sajnos ellopták.