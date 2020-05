Napról napra bővül a tiszaföldvári virtuális galéria

Karantén Galéria címmel tekinthető meg tárlat a művelődési ház közösségi oldalán. Az alkotásokról készült képek folyamatosan kerülnek fel a világhálóra.

– A városi galériában és a művelődési házban már javában tartana a kiállítási idény – mondta Dobróka András, a művelődési ház vezetője, aki hozzátette, hogy e két intézmény összefogásával jött létre a virtuális galéria.

– A Tiszaföldvári Képzőművészeti Alkotók Köre Egyesületének tagjai aktívak, alkotnak, pláne, hogy az idejük jó részét ők is otthon töltik. Az eddig közzé nem tett alkotásokból szerettünk volna egy keresztmetszetet adni, bemutatva a különböző műveket – fűzte hozzá. A szerteágazó művészeti alkotásokat összefogó képválogatásban elsősorban a város meghatározó művészei közül tizenhét alkotó kilencvenöt alkotásáról készült képét tekinthetik meg az érdeklődők a közösségi oldalon.

– Pasztell, olaj, textilképek, festmények, szobrok, nemezalkotások és tűzzománcok mellett Erdős Hanna többszörös olimpiai és világbajnok cukrászmester rajzai és a tavaly Luxemburgban bemutatott kompozíciója is látható – részletezte a vezető, aki azt is kiemelte, hogy a tapasztalatok szerint a művészek is örülnek a lehetőségnek, hogy a nagyközönség elé tárhatják alkotásaikat.

Az elmúlt héten a Karantén Galéria sikerén felbuzdulva újabb kiállítást nyitottak a virtuális térben.

– A karantén idejét kihasználva sokan nyúltak kedvenc hobbijukhoz, és építenek hajó-, repülő-, vonat-, autó-, és egyéb modelleket. Nekik adunk lehetőséget arra, hogy kedvenceiket bemutathassák. Az év egyik meglepetése lett volna a földvári modellezők tárlata, ebben a helyzetben ezt is a közösségi oldalunkon követhetik nyomon az érdeklődők – hangsúlyozta a művelődési ház vezetője. A bemutatott modellek egy része Acsai Sándor keze munkáját dicséri, aki tizenkét éves kora óta épít. Elsősorban a második világháború repülői és hadihajói érdeklik.

– Maga az ötlet akkor jött, mikor elkezdtem tanulni a történelmet. Annak idején a történelemkönyvekben megtetszettek a haditechnikai eszközök és gondoltam, hogy kipróbálom magam ebben a hobbiban. Már az elsők is jól sikerültek, ami megerősített abban, hogy bonyolultabbakba is belefogjak – mesélte a fiatalember, aki már több alkalommal részt vett különféle kiállításokon. A modellek mellett a technikai adatokat is megemlíti. Bemutat egy-egy történetet, illetve, hogy melyik alakulat használta a járművet.