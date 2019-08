Ne csak a győzelem legyen a cél a szépségversenyeken

Ősszel indul lapcsaládunk Tündérszépek 2020 szépségversenye, melyre már várjuk a lányok jelentkezését. Érdemes mielőbb nevezni a www.tunderszepek.hu oldalon, hiszen akik már most jelentkeznek, ott lehetnek az első fotózásunkon. A 18 éves izsáki Daróczi Tamara élete második szépségversenyén fel­ért a csúcsra, a napokban őt választották az idei Kunország szépének. Szerinte a siker receptje mindig egyéni, de fontos hozzávalók az önbizalom, a belső erő és az alázat. Az ifjú szépségkirálynő osztja meg tapasztalatait és tanácsait a Tündérszépek leendő indulóival.

Gyermekkori álma teljesült Daróczi Tamarának, amikor a napokban fejére helyezték a Kunország Szépe szépségverseny királynői koronáját. A 18 éves izsáki hölgy élete második szépségversenyén érte el ezt az eredményt.

Először tavaly, a Tőserdő Szépe választáson indult, ott első udvarhölgy lett és mindössze egy évre volt szüksége, hogy királynővé válasszák. Érdekesség, hogy az utolsó pillanatig nem volt biztos indulásában, majd egy spontán döntéssel beadta jelentkezését.

A versenyen az sem rettentette meg, hogy vetélytársai egytől egyig tapasztaltabbnak és magabiztosabbnak tűntek nála. Persze csak számára, a zsűri sokkal objektívebben értékelt, de Tamarát nagyon meglepte a döntés.

A szerény hölgynek eleinte nagy volt az a felhajtás, amivel egy ilyen esemény jár, de hamar elkezdte jól érezni magát. Tamara saját példájából merítve azt tanácsolja a leendő szépségversenyzőknek, hogy érezzék magukat jól a színpadon, vagy a fotózáson, és tudják: minden jó úgy, ahogy van, főként önmaguk, mert nem az eredmény határozza meg emberi és női értékeiket.

– Ne foglalkozzanak a külvilággal, ne törődjenek mások reakcióival, azzal, hogy a fényképezőgép másik oldalán mit láthat a szem, vagy azok hogyan ítélnek meg, akik a szavazatokat leadják. Viccesen úgy fogalmaznék, hogy képzeljék káposztafejeknek az embereket, de csak a megméretés idejére – fogalmazott humorosan a szépségkirálynő.

Tamara szólt az aspiránsok egymáshoz való viszonyáról is. – Sokan azt hiszik, hogy egy szépségversenyen ölre megyünk egymással, pedig ez egyáltalán nincs így. Az indulók közül talán senki sem versenynek, sokkal inkább egy választásnak fogta fel az eseményt. A legtöbben nagyon kedvesek és szimpatikusak voltak. Érdekes, hogy egy verseny volt, de nem rivalizáltunk – mondta.

A szépségkirálynő a belső értékeket is fontos faktornak tartja. – A külső mellett nagyon fontosak a belső értékek, azt tanácsolom, hogy az induló merjen megszólalni és ne felejtsen el mosolyogni. Az, ami belül van, kisugárzik, és így láthatóvá válik – javasolta Tamara, aki maga is sokat foglalkozik belső világa gazdagításával: zongorázik, szeret olvasni és több nyelven beszél. Ezért a kecskeméti Bolyai János Gimnázium tanulója jövőjét nem is a szépségiparban képzeli el. Humán beállítottságúként jogot vagy nemzetközi kapcsolatokat szeretne tanulni.

Tamara szerint nem a korona adja meg a magabiztosságot, mert ez a külsőségekről szól, ezért ne csak a győzelem legyen az indulók célja. Számára egy próba volt, leckeként fogta fel, melyből sokat tanult, élettapasztalatot szerzett, hozzásegítette személyisége növekedéséhez. – Ha nem győznek, ne kudarcként, hanem leckeként fogják fel, amiből tanulnak, olyan élettapasztalatként, ami személyiségük gazdagodásához és növekedésükhöz járult hozzá – javasolta.

Egy ilyen megméretés abban is segíthet, hogy győzelmet arassunk félelmeink felett. – Mielőtt kiléptem a zsűri elé, nagyon elbizonytalanodtam. Sok erő kellett, hogy le tudjam győzni a félelmeimet, de végül sikerült. Ha csak végigcsináltam volna és nem érek el helyezést, azt is teljesítménynek tekinteném és elégedett lennék magammal – mondta Tamara és hozzátette, hogy a félelmek mindig próbálnak visszalopózni az ember fejébe, de a szépségverseny hozzásegítette ahhoz, hogy uralni tudja őket.

Tamara rámutatott az önmagunkkal való józan elégedetlenség jótékony hatására is.

– Rákérdeztek arra, hogy változtatnék-e valamit magamon. Én nemmel válaszoltam, legalábbis nem beavatkozással. Persze egy nő mindig elégedetlen magával, én például sokat sportolok, hogy megmaradjon a formám. De csak egy bizonyos határig legyünk elégedetlenek magunkkal, annyira, amennyire javítani tudjuk önmagunkat és ameddig ez előrevisz. Nagyon fontos az alázat és mások tisztelete, az önteltség egyáltalán nem vonzó személyiségvonás – mondta.

Részletek és jelentkezés: www.tunderszepek.hu