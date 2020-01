Negyvenhét különféle cipőt varázsoltak újjá

Restaurálták a Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény lábbelijeit. Az egykori Tisza Cipőgyár termékeinek több mint felét sikerült pályázati forrásból megújítani, akadnak közöttük sportcipők, de lakossági felajánlásból számos egyéb egykori termék is. Eiler Zita, a gyűjtemény muzeológusa elmondta, hogy a kiállított cipőket folyamatosan cserélik majd, hiszen egy időben huszonöt lábbelinek jut hely.

– Nincs két egyforma cipő. Viszonylag kevés, ami az évek során új állapotában megmaradt, ezért is képviselhetnek ekkora értéket, illetve fontos a megóvásuk. A kiállítás célja a helyben gyártott modellek bemutatása – mondta a közelmúltban restaurált darabokról Eiler Zita, a Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény muzeológusa.

Több mint nyolcvan különböző cipőt tekinthetnek meg a kiállítás látogatói, melyek közül negyvenhetet az elmúlt időszakban restauráltak. 1950 és 1991 között Adidas sportcipőket is gyártott a vállalat, a műtárgyak között ezek a típusok is szerepelnek.

– Pontos információink nincsenek a cipők eredetéről – magyarázta a muzeológus, majd hozzátette, hogy amit ismernek, azok leginkább az egykori Tisza Cipőgyár mintapéldányai közül kerültek ki. Legtöbbje csak fél pár, de lakossági adakozásból teljes párok is helyet kaptak a gyűjteményben. Ez utóbbiak, már csak a korábbi használatból eredően is, jelentősen sérültek az évek során, így sürgős állapotjavításra szorultak.

– Első körben azokat vettük górcső alá, amik a legrosszabb állapotban voltak. A cipők többsége az előző évezredben munkásmozgalmi kiállításokon kaptak helyet, majd amikor a polcokról lekerültek, nem megfelelő körülmények között tárolták azokat. A bőrfelület betöredezett, kiszáradt, a talpak is megsérültek. 2016 óta a kiállítás részei, de sem esztétikailag, sem egyéb szempontokból nem feleltek meg a kívánalmaknak – mondta a szakember.

– A kiállítás felújításának második ütemeként, még négy éve készült el a régi Tisza cipő mintabolt kirakatának elemeiből újratervezett polcrendszer, amin a lábbelik is helyet kaptak. Egyszerre huszonöt cipő fér el, így megpróbáljuk folyamatosan – három-négy havonta – cserélgetni azokat, azért is, hogy ne legyenek kitéve olyan sok ideig a pornak és a beszűrődő napfénynek – részletezte Eiler Zita.

További pályázati forrásból a közeljövőben az előzőből kimaradt cipőket is helyreállítják.