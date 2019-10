Negyvennégy új parkoló épülhet a városrészben

A belváros mellett a Széchenyi városrészben is szükségessé vált a parkolók számának bővítése. Jelenleg egy negyvennégy férőhelyes övezetet alakítanak ki a Hild Viktor utca végén. A beruházásról Szalay Ferenc polgármester a helyszínen tájékoztatta a sajtó munkatársait.

– A jelenlegi harmincmillió forintból kialakított parkolók elkészülte után a Botár Imre utcánál is elkezdődtek a munkálatok, ahol harminc beálló építését tervezzük. A Malom utcán is további húsz-huszonöt parkoló helyet alakítunk ki – mondta Szalay Ferenc, aki kiemelte, hogy a Hild Viktor utcai beruházás két hét múlva fejeződhet be.

A sajtótájékoztatón kitért arra, hogy a gyalogátkelők biztonsága érdekében jelzőlámpákat helyeztek el a Balogh Béla útnál és a Hild Viktor utcánál. A tervek között szerepel az út felújításával összekapcsolt jelzőlámpa telepítése az Aranyi Sándor utcánál is. A Csóka és a Fényes Adolf utca közötti járdaszakasz már elkészült, a városrész északi oldali járda- és kerékpárút szakaszának felújítása is a tervek között szerepel.