Néhány hasznos tipp, hogyan védekezzünk a poloskák ellen

Az ősz beköszöntével nő a poloskák száma otthonainkban, sokan pedig félnek tőlük. Éppen ezért, összeszedtünk pár hasznos információt, hogyan védekezzünk ellenük.

Hazánkban nem őshonos faj a büdös bogár, ennek ellenére akár napi 5-10 darab mezei poloskával is találkozhatunk lakásunk ablakain, függönyein. Sokan nem tudják, de teljesen ártalmatlan és növénynedvvel táplálkozik, ennek hiányában pedig könnyen kiszárad. Gyakori feltűnése azzal magyarázható, hogy még a rovarevő madarak sem fogyasztják el őket, valamint a hideg elől menekülve otthonainkban próbálják átvészelni a telet.

Sokakat bosszant, irritál a jelenléte és mivel nem igazán ismerik a poloskát nem is tudják, hogy mit tegyenek ellene. A mezei poloska védekezésként bűzt bocsát ki, ezért sem tanácsos lecsapni vagy összenyomni őket. Többen arra esküsznek, hogy egyszerűen elkapják egy zsebkendővel és lehúzzák a WC-n vagy elengedik szabadban.

A legmegbízhatóbb megoldás továbbra is a szúnyogháló használata, azonban fontos megjegyezni, hogy ez sem jelent teljes védelmet, ugyanis a háló sínrendszerén és a kisebb réseken keresztül könnyen átmásznak. Ugyanez a helyzet a belsőtokos redőnyök és az egyszerű fali szellőzök esetében is.

Ha nem szükséges, ne hagyjuk égve a villanyt, amikor elhagyjuk a szobát, ugyanis esténként vonzza a poloskákat a fény.

Másik lehetőség a rovarok távoltartására a vizes törülköző, amellyel ha betömjük az ablakok, ajtók alatti réseket, a nedvesség miatt nem jutnak be a poloskák. Hatékony módszer lehet még a fokhagymás permet is. Fél liter vízben keverjünk el egy evőkanál fokhagymaport vagy három gerezd fokhagymát és fújjuk be vele a nyílászárókat. Lehetőleg kívülről tegyük, hogy a fokhagymaszag ne legyen a lakásban. Ha viszont el szeretnénk ezt kerülni, használhatunk teafaolajat (2 ml) vagy mentát is, amit bármelyik drogériában beszerezhetünk.

Legegyszerűbb opció a porszívózás, azonban ügyeljünk arra, hogy mindig cseréljük a porzsákot, hiszen könnyen megsérülhet benne az élőlény és büdös lesz.

Alkalmazhatunk egyszerű poloska csapdát is vagy akár különböző poloskairtó vegyszereket is (Biokill), amelyet a kártevőkre szakosodott üzletben kaphatunk.

Vannak azonban a poloskáknak egy olyan faja, amely a kellemetlen csípések miatt kevésbé barátságos az emberekkel, ez pedig az ágyi poloska. Nagyon nehéz észrevenni őket és ugyanilyen nehéz megszabadulni tőlük, éppen ezért célszerű szakembert hívni az elpusztításukhoz.