Nehéz évre számítanak a kisújszállási falusi turizmusban

Biztatónak indult az idei éve Horváth György emeritus nagykun kapitánynak, hiszen naptárában sorakoztak az osztálykirándulások, pusztaprogramok, nyári lovas hagyományőrző táborok időpontjai és a Nagykun Nádor Huszárbandérium programjai. Aztán már a március 15-ei is elmaradt. A vírusjárvány miatt tanyáját nem látogathatják a turisták, így az állatok takarmánya is veszélybe került.

– Év elején szokásosan arra készültünk, hogy májusban indulnak az osztálykirándulások. Sőt, a Lázár Ervin-programhoz is bemutatóhelyként kapcsolódtunk volna, így bővítettük az állatállományt további őshonos állatokkal. A májusi egy-két napos osztálykirándulásokat is teljesen leszerveztük. Viszont ezekből gyakorlatilag semmit nem tudtunk megtartani. A május elsejei nagy rendezvényünk, a Gazdamajális is elmaradt a hozzá kapcsolódó gyermek lovas ügyességi versennyel. Nagy kérdőjel még a nyári tábor, felkészültünk rá, ha teljesíthető feltételekkel engedélyezik, nekivágunk – ígéri Horváth György, aki azt is elmondta, mivel a Kumánia szálloda is zárva, a falusi vendéglátáshoz kapcsolódó turisztikai kiegészítő programjaink – sétakocsikázás, lovas programok, bemutatók – is elúsztak.

– Mivel a takarmánybeszerzés június, akkorra már kellene a bevétel. Ám most milliós a kiesés, ami a takarmánybeszerzést is veszélyezteti. Még nincs nagy baj, mert mindig úgy vásárolunk, hogy legyen tartalék, de éves szinten 250 körbála és több tíz mázsa zab is kell az állatoknak. Lassan kifutóban a tavalyi takarmányunk, az újrapótlásra az első félév bevétele elúszott – mondja Horváth György, hozzátéve, hogy így az alkalmazott munkaviszonyát is fel kellett függeszteni, ő álláskeresőn van.

Amíg lehet, az állományt nem szeretné csökkenteni. Az is biztos, hogy a bandériummal tervezett 100 kilométeres lovas túrát Trianon emlékére sem tartják meg. Bár a gyerekprogramok elmaradnak, de a tanya délutánonként gyerekkacajtól hangos, hiszen Horváth György kisújszállási unokái, Judit lánya gyermekei – Eszter, Bori és Dénes – megtöltik azt élettel. A délelőtti távoktatás után kijönnek hozzá kicsit szaladgálni, állatokat simogatni. Másik két lánya és unokái vidéken vannak, velük telefonos kapcsolatot tart hetek óta. Györgyiék Szegeden élnek, Marcsi lányáék Mosonmagyaróváron laknak. Őket még a kijárási korlátozás előtt láthatta, ugyanis Nóra unokája 18. születésnapját nála ünnepelték meg.