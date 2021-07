Nehéz időszakot zártak le a kisúji idősotthonban

A bentlakók az elmúlt hónapokban folyamatosan tarthatták a kapcsolatot hozzátartozóikkal.

Nehéz volt az elmúlt időszak mind az ellátottainknak, mind a dolgozóinknak, mondta hírportálunknak a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője, Szűcs Zsuzsanna.

– Igyekeztünk a kapcsolattartást biztosítani a hozzátartozókkal, már a járványidőszak elején látogatószobát alakítottunk ki, ahol egyik oldalról a hozzátartozó ment be, a másik oldalról az idős lakót vitték be a szociális munkatársak és egy üvegfalon keresztül, mikrofonon tudtak egymással beszélni. E mellett ment a videócset és kisfilmeket, fotókat is töltöttünk fel zárt közösségi csoportunkba lakóinkról. Ez pluszmunka volt a napi feladatok mellett, de minden kollégám vállalta. Ez nagyon sokat segített, mert lakóink eleinte nagyon el voltak zárva a külvilágtól. A látogatószobás első találkozásokon mindenki sírt és aztán napokig arról beszéltek gondozottjaink. Május 3-án nyithattunk. A látogatás azonban még most is részleges, szabályok vannak, amit be kell tartani a hozzátartozónak. A lakóinkhoz folyamatosan jönnek a gyerekek is műsorral, az ünnepségeket is próbáltuk osztályonként, épületenként megoldani az elmúlt időszakban. Nagyon köszönöm a hozzátartozóknak és a városban lakóknak, civil szervezeteknek azt a sok támogatást, amit ellátottjaink és a dolgozóink kaptak és a sok virágpalántát, amit a portásunk, illetve a szociális munkatársak a lakókkal közösen ápolnak – mondja az intézményvezető.

Szűcs Zsuzsannától megtudtuk, hogy lakóikkal két hete voltak Bánhalmán a Fenyves Otthonban a művészeti találkozón, amire tizenöt perces nótacsokorral készültek.

Újra megnyitották a higiéniás szabályok betartásával az idősek nappali ellátását biztosító klubot is, ahová sokan bejárnak. Indult egy főzőklub is, legutóbb kovászos uborkát raktak el, sorolja Szűcs Zsuzsanna, akit a napokban értesített egy beszállító cég, hogy nyertek egy pályázatukon.

Személyesen tájékozódtak náluk az idősek ellátásáról a pályázat kiírói és a látottak alapján ők lettek az elsők. Az egymillió forintból masszázsfotelt tudnak vásárolni, két kirándulást szervezhetnek és egy évig havi egyszer pszichológus segíti a munkájukat, hiszen dolgozóikat is megterhelte a pandémiás időszak.