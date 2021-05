Nehéz most minőségi új kerékpárt vásárolni

A tavasz a kerékpárvásárlások időszaka. Tavaly, a járvány beköszöntével még inkább nőtt a biciklik iránti kereslet, hiszen sokan kerékpárra pattantak a tömegközlekedés helyett, s szabadidős tevékenységhez is sokan ruháztak be egy jó kétkerekűre. Aki most akar kerékpárt vásárolni, a szakértők és kereskedők szerint alaposan körbe kell járnia a piacot, hogy megfelelő járgányt kapjon.

Mivel eléggé régi a kerékpárom, szeretnék újat venni. Végigmentem a boltokon, nem találtam megfelelőt, a kereskedők azt javasolták, várjak, napoljam el a vásárlást. Így inkább némileg felújíttattam a meglévő biciklimet, azzal még elkerekezgetek egy darabig – mesélte egy szolnoki férfi. Az általa elmondottakat támasztják alá a hírportálunknak nyilatkozó kereskedők is. – A kerékpáros kiskereskedéseknek nem könnyű manapság újonnan gyártott minőségi kétkerekűekhez jutniuk – fogalmazott Balogh Sándor. Az egyik szolnoki kerékpárüzlet vezetője szerint nem csupán az összeszerelt késztermékek beszerzése nehézkes, hanem az alkatrészhiány is jelentős problémát okoz. – A gyárak, üzemek nagy része keleti országokban – Kínában, Indiában, Pakisztánban – található. A koronavírus-járvány óriási károkat okozott arrafelé, hatalmas kiesést generálva ezzel az ágazatban. Az ázsiai régióban méretes munkaerő-deficittel jár a pandémia, betegségek és halálesetek miatt fogyatkozik a kétkezi munkásállomány. Az alapproblémán túl a szuezi válság is sújtja a világkereskedelmet, benne a kerékpáripart. – A globális lánc elakadt, amikor jó néhány hete egy konténerszállító hajó keresztbe fordult, magát és több száz másik áruszállító uszályt veszteglésre kényszerítve a csatornában – sorolta a nehezítő tényezőket az üzlettulajdonos. Balogh Sándor elmondta: érdemes végigböngészni a kerékpár-kereskedések honlapját. Nagyobb méretű, minőségi férfikerékpárok elvétve szerepelnek a kínálatban, de a gyermek és női kivitelezésű termékekre is sok helyen kitűzték az „utolsó darab raktáron" címkét. A legtöbb üzlet a tavalyelőtti készletéből él, ha még tud egyáltalán. – Mások nevében is mondhatom, várjuk a csodát – mutatott rá a globális problémára Balogh Sándor üzletvezető. A gondot tehát nem a gyárak leállása okozza – bár arra is akad példa –, hanem a beszállítás nehézkessége. Hazánk legnagyobb kerékpár-összeszerelő gyárában, a tószegi Accell Hunland Kft.-nél is hasonló tapasztalatokról számoltak be. – A koronavírus-járvány az egész világ gazdaságában változást hozott, mi, a kerékpáriparban dolgozók is megtapasztaltuk ezt. Cégünk a termelés száz százalékát exportra gyártja, tavaly a nyugat-európai üzletek bezárása miatt akadtak gondjaink a gyártással, ám szerencsére nagy baj nem lett. Az alkatrészeket is több beszállítótól szerezzük be, így mindig tudtuk pótolni a hiányzókat. Ezáltal fel sem merült a leállás gondolata, folyamatos a vevőink ellátása – tájékoztatott Vass Attila. A cég ügyvezető igazgatója a pandémia hatására kialakult vevői igényekkel kapcsolatban elárulta: nagyjából egy évvel ezelőtt ugrott meg a kereslet. – Változtak az emberi szokások, előtérbe került az egészséges életmód, benne a kerékpározással, ami jócskán lendített az eladásokon. A piac igénye továbbra is magas, itthon és külföldön egyaránt. Esetünkben ez azt jelenti, hogy idén elérjük, de talán meg is haladjuk a 2019-es bevételünket – tette hozzá Vass Attila. Egyre kapósabbak az elektromosak Az utóbbi időben nagyon népszerűvé váltak az elektromos kerékpárok, az érdeklődést csak növeli irántuk, hogy állami támogatás is igényelhető a vásárlásukra. – Cégünk 2009-ben kezdte el az e-kerékpárok gyártását, a kereslet folyamatosan nő mind Európában, mind szűkebb hazánkban. Itthon főként a vásárlóerő szab határokat, de ezzel együtt is növekszik az eladott darabok száma. Tavaly Magyarországon közel tízezer elektromos kerékpárt értékesítettek. A kormányzati támogatás lehetősége pozitív a vevőknek és a gyártóknak egyaránt. Remélem, folytatódik majd a kezdeményezés – hangsúlyozta Vass Attila, a tószegi Accell Hunland Kft. ügyvezető igazgatója.