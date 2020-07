Nehezen megy a visszaszokás az otthon dolgozók gyermekeinek

Március közepén a koronavírus-járvány miatt bezárták kapuikat az óvodák és bölcsődék, városonként ügyeleti rendben fogadták azokat a gyermekeket, akiknek felügyeletét a szüleik nem tudták ellátni. A bölcsődékben, de még az óvodai kiscsoportokban is megtörte a beszoktatás folyamatát a vírushelyzet. Akadtak olyan családok, melyeknél az óvodába indulás nem ment könnyedén.

A szolnoki Kovács család középső gyermeke az óvodai kiscsoportot kezdte szep­temberben. Az elválás már az őszi hónapokban is nehezen ment, az édesanya szerint szinte újra kellett mindent kezdeni.

– Ismét elkezdett bepisilni a lányom, és reggelente nagyon nehezen tudom az oviban hagyni, sír és kapaszkodik belém. Az óvónők sokat segítenek, mégis tanácstalan vagyok, engem is megvisel lelkileg a helyzet – fejtette ki Kovács Emese.

A szakemberek szerint sok múlik a kommunikáción és a pedagógus szerepén.

– Nekünk, gondozóknak is nehéz volt ez az időszak, kéthetes váltásban dolgoztunk. Sokszor engem is megzavart, hogy idegen csoportban lévő gyermekekhez kellett alkalmazkodnom. A gyerekek viszont bebizonyították, mennyire fogékonyak mindenre. Ugyanúgy tudták, merre keressék a jelüket, és hogyan tudnak kimenni az udvarra, mintha saját csoportjukban lettek volna – mesélte Jándi Ivett, aki a szolnoki, Kolozsvári úti bölcsőde kisgyermeknevelőjeként dolgozik.

– Két hónap után indult újra az élet. Eleinte egy-két pavilon volt csak nyitva négy-öt gyermekkel, pár hét után már megkétszereződött a számuk – avatott be Ivett. Hozzátette: a szülők elmondása szerint a gyerekek sokat emlegették csoporttársaikat, de a gondozókat is a kijárási korlátozás ideje alatt.

– A gyerekeket nem viselte meg annyira a visszatérés, persze volt, amelyikük sírdogalt reggelente, de egy hét elég volt nekik is a visszaszokásra. Várták már egymást – osztotta meg tapasztalatait a nevelő.

Az óvónők szerint leginkább azokban a családokban okozott nehézséget a visszaszokás, ahol a szülők még mindig otthonról dolgoznak, esetleg a kisebb testvérrel töltik az időt a négy fal között.

– Ügyeleti rendben működtünk két hónapon át, aki megteheti, még most sem hozza a gyermekét. Főleg kicsik és középsősök tértek vissza az intézménybe. Az ismerős óvónő személye segített zökkenőmentessé tenni a visszaszokást nálunk – árulta el Szabó Józsefné. Az Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde pedagógusa úgy véli, a sok beszélgetés, a rendszeresség és következetesség segítheti a visszaszokást.

Tartalmas elfoglaltságot kínálnak a lurkóknak

A kicsik igényeihez igazítják a programokat az Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsődében.

– Az első héten megfigyeltük, milyen téma, tevékenység érdekli a gyerekeket, és ezek alapján állítottuk össze az elfoglaltságokat. Sportnapot szerveztünk, de művészeti hetet is tartottunk. A környezeti nevelés kapcsán közösen készítettünk magaságyásokat, benépesítettük élőlényekkel a kis tavunkat, vízinövényeket ültettünk. A természet kincseit felhasználtuk aromazsákocskák megtöltésére, és a növényszövést is megismertettük. Igyekeztünk mindenkit az életkorának megfelelően bevonni a tevékenységbe, ezáltal élményekkel gazdagodhattak a gyerekek az óvodában is – részletezte Szabó Józsefné.