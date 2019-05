Nem csak az aktív álláskeresők figyelik a hirdetéseket

Ma már korántsem csak akkor szokás állásajánlatokat böngészni, ha valakinek éppen nincs munkája, vagy mindenképpen váltani szeretne. Sokan például úgy regisztrálnak be a különféle álláskereső weboldalakra, hogy akkor sem törlik magukat, miután elhelyezkednek. Sőt, még a hirdetőket is felkereshetik.

Tömegeket tartanak nyilván az említett portálok álláskeresőként, ami meglepő is lehet annak tudatában, hogy hazánkban is komoly gond a munkaerőhiány. Az állások böngészése azonban annak nyomon követésére is jó, hogy mennyit ér valakinek a tudása a munkaerőpiacon.

– A munkáltató által feladott hirdetésekre sokszor piackutatás gyanánt is jelentkeznek az érdeklődők – mutatott rá Ádám Csaba, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének (FIVOSZ) megyei elnöke, aki informatikai vállalkozást vezet.

– Ma már rendkívüli mértékben jellemző a bérharc, minél magasabb fizetést szeretnének a dolgozók. Ezt azonban nem lehet a végsőkig fokozni, egy határon túl már nem rentábilis, a vágyott bért a munkáltató nem tudja kitermelni. De mindenütt azt hallani, hogy ez ilyen sokat keres, az annyit, folyamatosan emelkednek a bérek, így ha a valakinek közben nem emelték a fizetését, elkezd nézelődni. Aztán lehet, hogy ha egy másik cégnél szembesül azzal, milyen ott a főnök, mennyit kell túlórázni, vagy milyenek a körülmények, rájön, nem érdemes több pénzért új munkahely után nézni – mutatott rá Ádám Csaba.

– Az álláskereső portálok is kezdenek átalakulni, megjelennek olyan, főként informatikai területen toborzó fejvadász cégek, melyek nemcsak összehozzák az álláskeresőt a munkaadóval, hanem felveszik alapvégzettséggel a jelentkezőt, és kiképzik a munkáltatói igényeknek megfelelően.

„Tehát nem csupán közvetítenek, hanem „legyártják” a keresett munkaerőt.”

Persze legnagyobb mértékben a fiatalokra, pályakezdőkre jellemző a puhatolózás céllal történő keresgélés a meghirdetett állások között.

– A pályakezdők puhatolózásáról árulkodik, hogy csak az érdekli őket, mennyit lehet a cégnél keresni, azt sem tudván, mi lenne ott a feladat, megfelelnek-e egyáltalán az elvárásoknak. Akinek van munkája, az pedig azért akar szétnézni, hogy felmérje, az adott szakmában milyen feltételekkel, mennyit lehet keresni, hogyha később úgy adódna, hogy váltani akar, ezekkel már tisztában legyen. Ehhez persze személyes találkozó kell, ott a HR-eseknek fel kell tudni ismerni, hogy mennyire komoly az illető szándéka, mennyi időt érdemes az illetőre fordítani.

