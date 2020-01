Nem csillapodnak a kedélyek Szakállason

Óriási feszültséget keltett Törökszentmiklós Szakállas üdülőövezetében, hogy a vízparti telektulajdonosok – megunva, hogy mindenki az ő telkükön keresztül jár-kel – akadályként kerítést állítottak. Emiatt a zártkerttulajdonosok nem tudták megközelíteni saját portájukat. Az önkormányzat ezért kisajátítási eljárást indított az adott telekrészekre, hogy oda utat építsenek, melyet mindenki használhat, és ezen keresztül épült volna ki a Szakállast ellátó szennyvízberuházás. A kisajátítást jóváhagyta a kormányhivatal, ám ezzel a történetnek még messze nincs vége.

Tizenhat telektulajdonos beperelte az önkormányzatot, szerintük más területen is megépülhet a tervezett út.

– Most ott tart az ügyünk, hogy a bíróság is kezdi belátni, nekünk van igazunk, hiszen ezt az utat máshol is meg lehetne építeni… – vélekedik az egyik telektulajdonos, Stummer Attila.

Szakállasi portájának vízpartja is van, ez is része annak a területnek, melyet az önkormányzat kisajátítana. Bár az értékbecslő által megállapított összeget az önkormányzat elküldte azoknak a tulajdonosoknak, akikkel korábban nem tudott megegyezni, sem Attila, sem másik 15 tulajdonos nem fogadta el a kárpótlást. Perre mentek, hiszen nem szeretnének megválni attól, amiért egykor megvásárolták a telket: a saját partszakasztól. Az első tárgyalás január első hetében volt Debrecenben.

– Vitatjuk az összeget és magát a kisajátítás tényét is, mert szerintünk az nem jogszerű – jelentette ki a telektulajdonos, aki egy másik lehetséges problémára is felhívta a figyelmet.

– Időközben az általam megbízott földmérő megállapította, hogy ebből a tizenkét méterből – melyet úgymond kisajátított az önkormányzat – nyolc méter a vízben van, négy méter pedig a part mentén közvetlenül húzódó bozótos. Az önkormányzatnak ezen a területen kellene utat építenie! A kormányhivatal ugyanis előírta a határozatban, hogy 2020 novemberéig az önkormányzatnak belterületi, szilárd útburkolatú közutat kell kiépítenie a kisajátított területen.

– Értelemszerűen ezt a vízen nem tudja majd megtenni, sem a „dzsungelen” keresztül. Vagyis, vettek huszonnégymillió forintért egy olyan területet, amelyen nem tudnak csinálni semmit. Erre az volt az önkormányzat reakciója, hogy indított egy teljesen új eljárást, új földkimérés alapján.

– Attól tartok, plusz területet akar majd tőlünk elvenni, hogy egyáltalán elérje azt a távolságot, amelyen utat tud majd építeni. Vagyis kezdődik még egy procedúra, és ez megint súlyos milliókba kerül majd az adófizetőknek, már most körülbelül ötvenmillió forintnál járunk… – tette hozzá Stummer Attila.

A per következő tárgyalását március első hetében tartják.

Az ügyben megkerestük Törökszentmiklós polgármesterét. Markót Imre egyelőre nem válaszolt kérdéseinkre, miután ezek megérkeznek, közöljük az önkormányzat álláspontját is.